Porsche mist volledig de bocht

De actie die we hierboven bedoelen begint na minuut 1. Dus als jij veel haast hebt, dan scroll je de video door naar dat punt. Waar kijken we naar, welke wedstrijd was dit? Nou in Italië wordt jaarlijks de (adem in) Levico Vetriolo Panarotta verreden.

Dat is een hillclimb waar je eigenlijk ook een keertje naar toe moet. Voor de 2024 editie die zojuist is geweest moeten we het helaas met de beelden doen. En zoals vrijwel elk jaar waren er nu ook een aantal auto’s die het niet helemaal tot het einde wisten te volbrengen. Deze 911 GT3 Cup is daar een goed voorbeeld van.

Als je ook nog geinteresseerd bent in de crash van een Peugeot 106 S16 in de editie van dit jaar, dan klik je nog even hier.

via: Youtube