Hertz rekent brandstof bij verhuur Tesla

Een vermakelijk paarse krokodil verhaal. Tenzij het jou overkomt natuurlijk

Stel je het volgende eens voor. Je huurt geregeld een auto bij dezelfde autoverhuurder. Zoveel zelfs dat je meer spaarpunten hebt bij die autoverhuurder dan autojournalisten Miles hebben bij KLM. Dan ben je natuurlijk wel wat gewend.

Maar bij het retourneren van zijn Tesla Model 3 huurauto stond Joshua Lee toch wel gek te kijken bij de afrekening. Hertz wilde namelijk de lieve som van 277 dollar ‘brandstoftoeslag’ van hem hebben nadat ze de auto geïnspecteerd hadden. Een simpel foutje natuurlijk wat direct weer hersteld kan worden. Zou je denken. Maar niets is minder waar en op het moment dat dit verhaal geschreven wordt heeft Joshua nog steeds zijn geld niet terug.

Natuurlijk is het onzin om bij een EV brandstofkosten te rekenen. Maar zelfs al zou het gaan om de kosten voor het opladen van de accu. Dan nog zou het in dit geval niet terecht zijn. Want de huurder in kwestie had namelijk bij het ophalen van de auto reeds betaalt om de auto ‘leeg’ in te mogen leveren.

Je weet wel die optie waardoor je de hele vakantie probeert om je tankinhoud zo te managen dat je de auto in kunt leveren met zo min mogelijk ‘left in the tank’. Want dat voordeel gun je de verhuurmaatschappij natuurlijk niet.

Terug naar Joshua, natuurlijk nam hij contact op met Hertz, maar daar werd telkenmale, zonder naar de specifieke zaak te kijken, geopperd dat hij niet moest zeuren en dat de heffing terecht was. Leuk verhaal, als het over iemand anders gaat. The Drive, die dit verhaal als eerste bracht wacht nog op reactie van Hertz. Dat deze PR nachtmerrie uiteindelijk wel leidt tot terugstorten van de 277 dollar op de creditcard van Joshua lijkt ons een zekerheidje.

De foute brandstoftoeslag is natuurlijk al ergerlijk. Maar de hoogte van het bedrag is ook opmerkelijk. Hoe groot moet je tank wel niet zijn om daar, in de VS, 277 dollar aan brandstof in kwijt te kunnen. Opmerkelijk!

Dat deze case ook nog wel eens gebruikt gaat worden bij de trainingen op de klachtenafdeling van Hertz is ook een inkoppertje..

via: The Drive

foto: Model 3 op Autoblog Spots