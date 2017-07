Gaan gamers toekomstige F1-regels bepalen?

Een opmerkelijk plan van de Formule 1: het overweegt gamers macht te geven in het bepalen van toekomstige regels.

Racegames worden steeds realistischer, een feit dat men zich ook bij de Formule 1 lijkt te realiseren. Tegelijkertijd is niets lastiger dan vooraf bepalen wat er in de praktijk werkt, in de wondere wereld van het Formule 1 racen. Er is de afgelopen jaren veel geprobeerd, er zijn regels bij gekomen en afgeschaft, er zijn hulpmiddelen toegevoegd om inhalen makkelijker te maken, maar niet alles ging zonder slag of stoot.

Ross Brawn, één van de head-honchos der Formule 1, heeft gisteren in Londen bij het grootse F1 Live event een paar opmerkelijke uitspraken gedaan. Onder andere dat het mogelijk zou moeten zijn om nieuwe regels te testen in een digitale omgeving onder topgamers.

“Where we are looking at improving the racing in the future, there is a huge community of eRacers out there through whom we could potentially put different environments and different changes to the way we race. We can get them to tell us whether the racing has improved or not. In the eRacing community, if we change the aero property of the cars and that is fed into their community, does that create a better race or not from their experience? It is not that far removed from the simulators the real teams use. A lot of the F1 teams use software generated from the games industry to give a more realistic environment for their driver simulators. There is scope in that area as well, which we are exploring.”

Kort samengevat: als we toekomstige wijzigingen van de reglementen (aan bijvoorbeeld de aerodynamica van de auto’s) bij wijze van test eerst in een game-omgeving toepassen, kunnen we samen met de gamers beoordelen of het racen er beter van is geworden of juist niet. Verder gaf Brawn in het interview nog aan dat men druk bezig is om te leren begrijpen wat een F1-race fantastisch maakt. Ook wil men kijken of het mogelijk is om gamers live te laten deelnemen aan een Grand Prix, om de real-life race met eRacing te laten samensmelten.

Kortom: al die jaren op je stoffige zolderkamer-simulator geven je straks misschien toch meer invloed in de koningsklasse van de autosport, dan je ooit had durven dromen. Gaaf toch?