6 peperdure gezinsbakken op Nederlands kenteken

Dat je papa of mama bent geworden is geen reden om afscheid te nemen van performance.

Performance en bruikbaarheid. Laat dat maar aan de Europeanen over. In dit lijstje behandelen we 6 auto’s die plezier bieden aan papa’s en mama’s op het gebied van snelheid. Tevens kunnen al deze gezinsbakken moeiteloos kids en bagage meenemen, al is de één wat ruimer dan de ander. Om het lijstje divers te houden houden we de één-model-per-merk regel aan. De voordeligste auto uit het rijtje had een nieuwprijs van net geen 180.000 euro.

6. BMW M5 Touring (E60) – 179.793 euro



Deze M5 was flink aan de prijs. De eigenaar probeert enigszins bescheiden te genieten van zijn V10 door de donkere kleur en 520i-badge.

5. Jaguar XFR-S Sportbrake – 183.350 euro



Ook Jaguar deed ooit mee in de strijd der powerstations met de 550 pk sterke XFR-S Sportbrake.

4. Mercedes-AMG E63 S 4Matic – 192.292 euro



In S-uitvoering en in combi met vierwielaandrijving kroop deze generatie E-klasse richting de twee euroton

3. Audi RS6 Avant Performance – 210.654 euro



Deze RS6 Avant valt extra op dankzij een mooi blauw kleurtje.

2. Porsche Panamera Turbo – 264.141 euro



Zeer fraai, maar ook zeer prijzig. Meer dan 250.000 euro voor deze Pana Turbo

1. Ferrari GTC4 Lusso – 430.975 euro



Een uitzondering vandaag de dag: ruimte, snelheid en een lel van een V12 onder de kap. Daar staat dan ook een fikse prijs tegenover.