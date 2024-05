Kamperen in Nederland is best goedkoop!

Je verwacht het niet, dat we eens een keer niet de duursten zijn

Voor een habbekrats kamperen, dat zit er niet meer in voor de doorsnee Nederlander die met een caravan en eventueel een paar kinderen naar Zuid-Europa rijdt. Maar welk land is er eigenlijk het duurste wanneer het om kampeerplekken gaat. En op welke plaats in het rijtje staat Nederland?

Het KCI (je weet wel Kampeer Caravan Industrie) komt met de uitkomsten van een internationaal onderzoek naar deze prijzen. Ten eerste het onvermijdelijke nieuws, gemiddeld zijn de prijzen in heel Europa natuurlijk gestegen. Met een niet zo opmerkelijke 4,5% ten opzichte van 2022.

De Top 3 is wellicht voor de ‘niet-kampeerder’ opmerkelijk. Want Zwitserland staat niet op 1, maar slechts op plaats 3. De ranglijst wordt aangevuld door Italië met een gemiddelde prijs per dag van € 39,24. Kroatië (!) staat op nummer twee met een prijs van € 38,77 per dag/nacht en op nummer 3 het onvermijdelijke Zwitserland met een prijs van € 38,66. De prijzen zijn overigens gebaseerd op twee personen, een caravan, stroom en toeristenbelasting. Vrij realistisch dus.

De top 20 vind je hieronder:

# Land Prijs per nacht 1 Italië € 39,24 2 Kroatië € 38,77 3 Zwitserland € 38,66 4 Oostenrijk € 36,35 5 Spanje € 33,75 6 Slovenië € 32,84 7 Denemarken € 31,38 8 Duitsland € 27,52 9 Noorwegen € 26,89 10 Luxemburg € 26,66 11 Finland € 26,49 12 Zweden € 26,29 13 Groot-Brittanië € 26,01 14 Griekenland € 25,48 15 Frankrijk € 25,22 16 Nederland € 24,64 17 Ierland € 24,62 18 IJsland € 22,98 19 Hongarije € 22,98 20 Portugal € 22,33 bron: kci

En onze Zuiderburen? Belgie komt op de 21e plek met een prijs van € 22,06. Nu is dit natuurlijk een gemiddelde en het specifieke soort camping dat je zoekt heeft ook weer invloed op de prijs. Maar de besparing die je doet op de camping kan je dan weer inzetten om bijvoorbeeld de duurste caravan van Marktplaats te kopen.

Welk land is dan het goedkoopste om te kamperen? Albanië en Turkije, daar kan je voor minder dan € 15 gemiddeld per nacht een plaatsje scoren. Wel een eind rijden…

Hou natuurlijk naast de kampeerplaats ook altijd rekening met die verborgen kosten. Zoals weggesleept worden van de Autoroute met je Ford Sierra omdat iemand had geprobeerd om met een rubberen wasmachineslang je benzine te stelen en daarbij de slang in de tank liet vallen. Waardoor het benzinefilter volloopt van die verpulverde slang en de auto stilvalt bij buitentemperaturen van boven de 30 graden. Of was dat alleen mijn jeugd..? Maar goed. Jullie begrijpen het, mud aardappelen en pindakaas in de achterbak en het eerste tientje is weer verdiend.

bron: KCI