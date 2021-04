De Huayra Roadster BC Supernova en zijn eigenaar - Autoblog.nl

De nodige miljoenen zijn gespendeerd, maar het resultaat is daar in vorm van de Pagani Huayra Roadster BC Supernova.

Als je een auto uniek weet samen te stellen kun je terecht spreken van een one-off. Met een Volkswagen Golf in de configurator gaat je dat niet lukken, maar dat is natuurlijk anders met merken als Rolls-Royce en Pagani. Laatstgenoemde heeft weer eens een one-off in vorm van de Huayra Roadster BC.

Voluit luistert de auto naar de naam Pagani Huayra Roadster BC Supernova. Een autoverzamelaar uit Canada heeft de auto helemaal naar zijn eigen smaak samengesteld. De eigenaar is Olivier Benloulou (Instagram) en de beste man is lekker losgegaan met best wel toffe aspecten. Samen met Horacio Pagani en het designteam van de Italiaanse autofabrikant is de volgende one-off tot stand gekomen.

Huayra Roadster BC Supernova

De auto is gespoten in de kleur Oro Rosa. Het is een bruin/bronzen kleur, waar de carbon structuur mooi doorschemert als je dichtbij staat. Dit laatste kunnen we helaas niet bevestigen. In het interieur is die stijl doorgetrokken in combinatie met een hip printje. Meneer Benloulou heeft smaak.

Wat de Canadees heeft moeten dokken voor de Pagani is niet duidelijk. Een Huayra Roadster BC kost in de basis al 3,5 miljoen euro en dan moet je nog beginnen met het aanvinken van opties. Hou er dus rekening mee dat Benloulou nog flink heeft moeten bijlappen voor zijn unieke one-off.