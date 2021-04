MG Cyberster is de ster van de show - Autoblog.nl

Kijk, dit is weer eens wat anders. De MG Cyberster is niet de zoveelste SUV, mar een sportauto.

MG grijpt terug op het verleden. Althans, dat claim de autofabrikant zelf. De nieuwe Cyberster is een concept die moet denken aan de MGB Roadster van weleer. Met dit concept staat het automerk op de autoshow van Shanghai. Dat is zo’n beetje de enige autoshow ter wereld die wel gewoon georganiseerd kon worden.

Het is een nogal uitgesproken concept en de kans is klein dat MG dit in vergelijkbare vorm in productie gaat nemen. We zagen het model al eerder in een teaser. MG zegt met deze Cyberster het toonbeeld van design voor de toekomst te willen laten zien. Hoewel we daar nu nog maar weinig van zien, bouwde MG vroeger natuurlijk sportauto’s. Met dit concept willen we laten zien dat ze dit DNA niet verloren zijn.

De MG Cyberster is volledig elektrisch. Het automerk spreekt over een actieradius van 800 kilometer voor de elektrische auto. Verder sprint dit concept in minder dan drie seconden naar 100 km/u. Uiteindelijk specificaties waar je niet zo heel veel mee kunt, want het is en blijft een concept. Verder zegt MG trots dat de auto beschikt over 5G connectiviteit. Pas maar op, straks steken nog een stel pyromanen die auto in de fik.

De officiële presentatie van het model in de echte wereld is op de Shanghai Auto Show, later deze maand.