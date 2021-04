Dit kost de nieuwe Renault Express - Autoblog.nl

Van een reeks nieuwe bedrijfswagens heeft Renault van de Express een prijs bekendgemaakt.

Afgelopen maand introduceerde Renault een reeks nieuwe bedrijfswagens, waaronder een Express. Nu zijn de prijzen van de compacte bedrijfswagen bekendgemaakt. Het begint bij 12.990 euro exclusief BTW.

De nieuwe Renault Express heeft standaard een laadruimte 3,3 m³. Verder nieuw met deze generatie is dat er 48 liter aan opbergruimte in het bedrijfswagen inrichting is, met onder andere kleine vakken. Standaard op iedere Express is ABS, elektronische stabiliteitscontrole en Hill Start Assist, Radio DAB+, 12-volt- en USB-aansluitingen. Wil je bijvoorbeeld cruisecontrol, parkeersensors en elektrisch bedienbare spiegels dan moet je voor het Comfort pack gaan. En dan is er ook nog Comfort+ met nog meer extra’s waaronder Android Auto.

Nieuwe Renault Express prijzen

Voor die 12.990 euro scoor je de TCe 100 Generique instapper. Deze en alle overige prijzen check je in het overzicht hieronder. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

TCe 100 Generique – € 12.990,-

TCe 100 Comfort – € 13.850,-

Blue dCi 75 EU6 Generique – € 14.050,-

Blue dCi 75 EU6 Comfort – € 14.850,-

TCe 100 Comfort+ – € 15.050,-

Blue dCi 95 EU6 Comfort – € 15.650,-

Blue dCi 75 EU6 Comfort+ – € 16.050,-

Blue dCi 95 EU6 Comfort+ – € 16.850,-

De nieuwe Renault Express concurreert met onder andere de Peugeot Partner, Citroën Berlingo en Opel Combo. Qua prijzen liggen al deze genoemde compacte bedrijfswagens erg dicht bij elkaar. Het is dus meer een kwestie van smaak wat bij je past.