De Mercedes CLS facelift is gearriveerd - Autoblog.nl

De vernieuwingen die doorgevoerd zijn komen de Mercedes CLS met deze facelift ten goede. Best een strak model zo!

Vaak zijn het de kleine aanpassingen die het hem doen. Dat is met een auto niet anders. Mercedes heeft de CLS van een facelift voorzien met onder andere kleine tweaks voor het uiterlijk. Denk aan een gewijzigde bumper, maar ook de introductie van de welbekende panamericana grill voor de 53 AMG. In het interieur valt het nieuwe stuurwiel op. Daarnaast heb je natuurlijk de nieuwste versie van het MBUX infotainmentsysteem aan boord.

Qua motoren is er genoeg keuze voor iedereen. We zetten de diesel- en benzinemotoren even op een rijtje voor je.

Diesel

220 d

300 d 4MATIC

400 d 4MATIC

Benzine

350

450 4MATIC

CLS 53 4MATIC+

Van de diesel zijn de 220d en 300d een viercilinder. Bij de benzinemotor is dit het geval met de 350. Alle overige varianten zijn zescilinders.

De huidige generatie Mercedes CLS is er nooit als 63 AMG gekomen. Met deze facelift lijkt dat ook niet te gebeuren. Bij Mercedes zijn ze van mening dat je dan maar voor een AMG GT 4 Door moet gaan shoppen. De CLS 53 4MATIC+ blijft het topmodel. Deze motor past ook prima bij het karakter van deze auto. Een lekkere zes-in-lijn turbomotor met 435 pk en 520 Nm koppel is absoluut geen straf. Het topmodel sprint in 4,5 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 250 km/u.

Met de Mercedes CLS facelift lanceert men een Limited Edition van 300 stuks. Deze variant is volgehangen met opties en komt met een uniek uiterlijk. Dit laatste moet overigens je ding zijn, want de omschrijving klinkt niet heel erg CLS. De Limited Edition komt namelijk in de kleuren Cashmere White Magno of Selenite Grey Magno met racestrepen boven de zijskirts. Dit laatste doet Mercedes-AMG bijvoorbeeld ook met de Edition 1 varianten.

Op het moment van schrijven is een prijs voor de vernieuwde Mercedes CLS facelift nog niet bekend. Dit zal ongetwijfeld spoedig naar buiten komen.