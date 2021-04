Zo bruut zag je de Maserati MC20 nog niet eerder - Autoblog.nl

Een soort Corsa uitdossing van de nieuwe Maserati MC20. Dat lusten we wel.

De eerste Maserati MC20 moet nog geleverd worden aan klanten. De nieuwste sportwagen van de Italiaanse autofabrikant werd in de zomer van 2020 aan de wereld voorgesteld. Toch is er nu al een tuner die denkt dat het nog wel wat heftiger kan en verzon een eigen Maserati MC20 Corsa.

Het is niet uitgesloten dat Maserati zelf op termijn met een hetere versie komt van het model. De tuner 7 Designs uit New York wilden de Italianen alvast voor zijn met een eigen verzinsel. De bodykit heet Aria. Het brengt onder meer een een splitter, zijskirts, dakluchthapper, spoiler en diffuser naar de Maserati. De auto is getransformeerd naar een racer voor op de straat. Naar mijn bescheiden mening kan de MC20 het prima hebben.

De plaatjes zijn digitaal gemaakt in fotowinkel, want een echt exemplaar om aan te knutselen is er nog niet. Amerikanen die de Maserati MC20 straks geleverd krijgen kunnen direct aankloppen bij 7 Designs voor deze Corsa, excuus, Aria make-over.

Aan het vermogen hoeft je in principe niets te doen. Met 620 pk uit een geblazen drieliter V6 valt er weinig te klagen. Zeker als je weet dat al die power naar de achterwielen gaat.