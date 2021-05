De Messerschmitt Kabinenroller ist wieder da! - Autoblog.nl

Messerschmitt maakt een comeback. Of, zoals ze in Duitsland zeggen: ein Comeback.

De jachtvliegtuigen die Messerschmitt tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde waren verre van schattig, maar het product dat ze na de oorlog bouwden was dat wel. De Kabinenroller was namelijk een guitig dwergautootje met drie wielen.

Fout in de oorlog

De reden dat Messerschmitt zich toe ging leggen op iets anders dan vliegtuigen had alles met de oorlog te maken. Omdat ze fout waren in de oorlog (om het even eufemistisch uit te drukken) was het namelijk gedurende tien jaar Verboten voor Messerschmitt om vliegtuigen te bouwen. Daarom besloten ze hun vizier ergens anders op te richten. De personenvoertuigenmarkt dus.

Kabinenroller

In ’53 kwamen de Duitsers met de ‘Kabinenroller’ op de proppen. Dit was een soort vliegtuig, maar dan zonder vleugels, zonder staart en piepklein. En hij kon ook niet vliegen. Rijden kon ‘ie wel, hoewel het met een 4,5 pk sterke eencilinder tweetakt motor niet harder ging dan 75 km/u. Toch was dat ongetwijfeld een hele belevenis in zo’n autootje. Het ding woog namelijk maar 220 kg.

Moderne versie

De Messerschmitt werden tot 1964 gebouwd, dus de driewieler is al weer even uit productie. Nu maakt de fameuze Kabinenroller echter een comeback. Een bedrijf genaamd Messerschmitt-Werke – wat stiekem een Spaans bedrijf is, maar dat mag de pret niet drukken – bouwt een moderne versie van de Kabinenroller. De auto lijkt echter nog heel veel op het origineel.

Eencilinder

De Messerschmitt KR202 Sport, zoals de auto voluit heet, krijgt wederom een eencilinder motor. In dit geval levert deze 7,3 pk. Daarmee is toch nog een topsnelheid van 90 km/u mogelijk. Dat komt omdat ook deze Messerschmitt bijna niets weegt: maar 215 kg.

Elekrisch

Tot zover weinig nieuws onder de zon, maar er is nu ook een elektrische versie: de Messerschmitt KR-E5000. Deze levert 6,8 pk en heeft een 1,4 kWh accu. Ondanks de halve pk minder ten opzichte van de benzineversie (procentueel toch heel wat) is de topsnelheid van 90 km/u gelijk. De actieradius zou op 80 km uit moeten komen. Opmerkelijk genoeg is de elektrische versie nog lichter. Deze weegt maar 195 kg. Het kán dus wel, een lichte EV.

Prijs

Gezien het feit dat je maar voor zo’n 200 kg aan auto krijgt is de prijs per kilo behoorlijk stevig. De KR202 Sport kost namelijk €10.950 en de KR-E5000 €12.950. En dat is dus zonder belastingen en mét 20% korting. De nieuwe Messerschmitt is wel goedkoper dan een originele, want die zitten al snel boven de dertig mille.