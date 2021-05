Dit is waarom compacte occasions duurder zijn geworden - Autoblog.nl

Een betaalbare occasion is niet meer zo betaalbaar als voorheen.

We weten allemaal dat nieuwe auto’s stervensduur zijn geworden. Gelukkig zijn er genoeg occasions die wel voor een schappelijke prijs op de kop te tikken zijn. Of toch niet? Momenteel is de tweedehands markt niet meer wat het was, want ook occasions zijn duurder geworden.

Tweedehands auto’s waren vorig jaar enorm in trek. In 2020 werden er in ons land maar liefst 2.025.309 occasions verkocht. Het was voor het eerst dat dit aantal door de 2 miljoen ging en daarmee was 2020 een recordjaar. Er is dus heel veel vraag naar occasions. Te veel.

Dit is dus meteen een van de redenen dat auto’s duurder zijn geworden, zo vertelt Tom Corduwener van van waardetaxatiebureau Xray op de National Autoshow. ER is gewoon teveel vraag. Daarnaast is er echter ook een probleem aan de aanbod-kant.

Vorig jaar waren de fabrieken namelijk enige tijd dicht vanwege corona. Dit jaar gaat het ook niet heel lekker met de productie. Dit heeft weer een andere reden: het nijpende chiptekort. Dit zorgt er ook voor dat er minder nieuwe auto’s verkocht worden. En daarmee worden er weer minder auto’s ingeruild.

Het probleem speelt vooral in in het A-, B- en C-segment, vertelt Tom. Dat zijn namelijk de auto’s waar enorm veel vraag naar gekomen is. In de hogere segmenten speelt dit probleem veel minder.

De andere, positieve kant van de medaille is natuurlijk dat je ook meer krijgt voor je occasion als die je de deur uit doet. Als je van de ene hatchback naar de andere gaat zal het onder de streep dus niet zoveel uitmaken. Het zijn vooral de mensen die eerst met het OV reisden en nu toch maar een auto aanschaffen die de klos zijn. En uiteraard de mensen die een auto in moeten ruilen die toevallig niet duurder is geworden.

