De nieuwe kentekenreeks is begonnen!

Kentekenspotters kunnen hun geluk niet op: de RDW heeft het allereerste kenteken van een gloednieuwe reeks uitgegeven.

Voor de één is het een veel te in het oog springend onding, voor de ander een geinig fenomeen: het kenteken. Elke auto heeft twee kentekenplaten nodig zodat deze te onderscheiden is van elke andere auto op de weg. In Nederland hebben wij een wat opvallend systeem. Zo is er in tegenstelling tot andere landen niks op af te lezen qua locatie en specifiek bouwjaar en zijn vele letters (waaronder alle klinkers) verboden. Wat je overhoudt is een nogal non-descript setje cijfers en letters. Het enige waar logica in zit: er wordt een beginpunt gepakt en vervolgens worden de kentekens op volgorde uitgebracht.

Volgorde

Het hing al in de lucht: begin dit jaar werden de eerste kentekens van de laatste reeks (X-000-XX) met beginletter ‘Z’ uitgegeven. Na de Z is deze reeks uitgeput en moet er dus een nieuwe reeks komen.

Omdat bedrijfswagens en andere speciale kentekenreeksen al wat voorlopen, wisten we al wat de volgende reeks zou worden. Deze zal beginnen met GBB-01-B en bestaat dus uit drie letters, twee cijfers en een letter. Oh, en ‘zal beginnen’ is bij deze veranderd in ‘is begonnen’. De allereerste auto met de nieuwe kentekenserie, ‘sidecode 11’ voor intimi, is hier.

Volvo EX30

De RDW maakt nooit van tevoren bekend wanneer de combinaties switchen en dus is sidecode 10 niet volledig uitgeput. Zo gaan mensen de nieuwe kentekens niet ‘afwachten’. Het allerlaatste kenteken van sidecode 10 is Z-671-SB (en zit op een Audi A3), waarmee de reeks vrij vroeg wordt afgekapt. Het persmoment was dus vandaag en zo kon er gelijk, net als altijd, een feestje gemaakt worden van de eerste auto met nieuw kenteken. Dat is geworden een Volvo EX30 die GBB-01-B draagt. En deze is uitgereikt aan de KNRM.

De eerste auto met een sidecode 10-kenteken (G-001-BB) werd in augustus 2019 op kenteken gezet. Het heeft dus iets minder dan vijf jaar geduurd voordat deze opgevolgd is door sidecode 11. De RDW meent dat sidecode 11 langer meegaat en het acht jaar kan volhouden.

Foto’s en info via Jasper Verweij van Kenteken.tv.