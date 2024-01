Eerste nieuwe grijs kenteken maakt reclame voor Caroline

Maar wacht eens even, waren politieke kentekencombinaties niet verboden?

Bij de kentekens voor personenauto’s zijn we alweer bij de X aanbeland, dus dat betekent dat de kentekens binnenkort weer op de schop gegooid moeten worden. Zoals we vorige week schreven krijgen de nieuwe kentekens het format XXX-00-X. Dit kennen we al van bedrijfswagens.

Die bedrijfswagens zijn geheel toevallig ook aan een nieuw format toe. Die krijgen nu de combinatie X-00-XXX. Dat wordt waarschijnlijk dus ook de volgende combinatie voor personenauto’s. Dan weet je dat alvast.

Kentekengoeroe Jasper Verweij zit er natuurlijk bovenop en weet te melden dat het eerste grijze kenteken volgens het nieuwe format vandaag is uitgegeven. Deze eer valt te beurt aan een Ford Transit Connect, die het kenteken V-01-BBB meekrijgt.

Zoals Jasper terecht opmerkt is er wat bijzonders aan de hand: BBB staat dus niet op de lijst met verboden kentekens, terwijl dat bij andere politieke bewegingen wel het geval is. En dan hebben we het niet alleen over de NSB. Ook VVD, PVV en SGP ga je niet tegenkomen op een kenteken.

Waarom BBB dan wel mag? Dat is ons ook een raadsel. Een fervent Partij voor de Dieren-stemmer zit net zo min te wachten op een BBB-kenteken als een atheïst op een SGP-kenteken of een moslim op een PVV-kenteken.

Overigens maakt de RDW wel eens een foutje met politieke kentekens. Zo werden in 2010 per ongeluk bijna honderd NSB-kentekens uitgegeven. Of erger nog (volgens sommigen): er werd ook per abuis een reeks VVD-kentekens uitgegeven. Die konden destijds kosteloos worden omgeruild.

Of je ook kosteloos een BBB-kenteken kunt omruilen? Dat weten we niet, maar als je er genoeg stampij om gaat maken maak je misschien wel kans. Dit kentekenbeleid lijkt namelijk niet erg consequent te zijn.

Header-foto: het kenteken in kwestie op een willekeurige Transit Connect geshopt