Goedkope banden op dure auto’s: waarom doen mensen dat?

Waarom zou je in hemelsnaam goedkope banden op dure auto’s zetten?

Soms krijgen we van die vragen van lezers, dat je denkt: “eh, daar weet ik. het antwoord wellicht op, maar misschien zit er meer achter.” Toevallig kregen we enkele keren de vraag: waarom doen mensen eigenlijk goedkope banden op dure auto’s?

Het is een fenomeen dat je helaas veel te veel ziet. Zo stond ondergetekende laatst in een showroom te kwijlen bij een Mercedes-Benz C63 AMG. Een echte, zonder turbo’s. Wat opviel was dat de auto voorzien was van een setje Nexen-banden. Dat is natuurlijk een enorme afknapper. niets tegen Nexen, maar in veel gevallen sluiten de kwaliteiten van de banden niet aan op de eigenschappen van de auto in kwestie.

Maar toen zagen we nog wat voorbeelden online voorbij komen van dure auto’s met goedkope banden. En dan bedoelen we niet een setje Vredensteins op een nette Alfa Romeo. Dat is gewoon keurig.

Nee, Jaap zag deze bovenstaande Ferrari op Kumho banden te koop staan, bijvoorbeeld. Daardoor doken we even in de materie om speciaal voor jullie op deze schitterende dinsdagmiddag met een antwoord te komen. En wat blijkt, er zijn meerdere redenen! En het niet kunnen betalen is er maar eentje van.

Beperkte bandenmaten

Niet alle premiummerken leveren hun banden meer in ouderwetse maten. Tegenwoordig zijn banden enorm groot qua diameter, maar relatief smal. Oudere sportieve auto’s hebben niet een enorme diameter, maar zijn wel. – relatief gezien – behoorlijk breed. Dat komt nu bijna niet voor.

Dus als eigenaar van een Porsche 928 of 944 moet je uitwijken naar een minder bekend bandenmerk of een setje wielen met grotere diameter kiezen. Dan weet je meteen waarom je weleens modernere Porsche-wielen op een 928 ziet.

Premium is niet altijd premium

Premiumbanden zijn niet per se definitie beter bij bepaalde auto’s. Vaak zijn zo over alles gemeten beter. Maar dat is niet altijd relevant.

Zo zie je in sommige scenes dat ze graag op Nangkangs of Toyo’s rijden. Banden die toevallig goed bij de specifieke auto’s passen. Bepaalde dingen die worden getest zijn minder van belang. Op een trackdayspeeltje als een MX-5 zijn dingen als rolweerstand, geluidsproductie, aquaplanning en dergelijke minder belangrijk.

Een slechte band kan leuker zijn

Daar op voort bordurend: de grens ligt dichterbij met een slechte band. Dat maakt een auto soms ook leuker. Je kan prima Michelin PSS5-banden op een E36 M3 doen, maar dan krijgt de auto met veel meer grip te maken, dan waar het chassis op afgestemd is. Dus je verstoort de oorspronkelijke balans van de auto. Sommige banden scoren niet enorm goed in bandentests, maar hebben wel een lekker progressief karakter. De Dunlop SP Sportmaxx RT2’s op onze 325d duurtester waren niet zozeer de beste banden ooit, maar wel heel erg leuke banden.

Goedkope merken worden beter

Kumho is een bekend voorbeeld van een band dat vroeger nog echt in de budgethoek zat en enorme stappen heeft gemaakt. In veel gevallen wordt Kumho gewoon onder de premium-bandenmerken gerekend. Ook merken als Hankook, Falken, Nankang, Toyo en dergelijke zijn veel beter dan voorheen.

Banden moeten oproken

In sommige delen van de tuningscene is een band niets anders dan een slachtoffer. Zo is in de driftsport een setje slechte achterbanden de eerste stap om meer overstuur op te wekken. Zo’n bandenset moet dan vooral oproken en niet te veel weerstand (dus grip!) bieden. Dan is een budget-setje ideaal!

Auto’s uit collecties

Het maakt niet uit voor collecties. Vaak kiest men een goedkoop setje rubber als de auto toch 24 maanden (of stil) stil gaat staan. Dat worden dan sowieso vierkante banden. Als de eigenaar gaat rijden, komt er vervolgens toch weer premiumrubber op.

Draaglast

Deze reden komt uit mijn Audi-tijd, Untersteuer-era genaamd. De Audi A6 van ondergetekende had relatief platte bandjes. De ideale maat was 255/30 20, maar ik was toen voor 265/30 20 gegaan. Dit in verband met de draaglast. Voor een Audi A6 met 3.0T motor en quattro geldt een hogere draaglast dan bij een 2.0 viercilinder. Zeker bij mensen van de A6-club die hun auto erg verlaagd hadden, was de 265-band te breed, waardoor ze 255 van een onbekend merk eronder monteerden. Dat was dan net een merk dat qua draaglast wel mogelijk is.

Men kan het niet betalen

We hadden ook kunnen zeggen: men vindt het niet belangrijk. Maar dit is de reden die we automatisch invullen. Auto’s kunnen erg duur zijn en leuke auto’s al helemaal. Ondanks dat je bij banden prima in de gaten kunt houden hoever ze versleten zijn, is het typisch zo’n aanschaf die mensen doen als het MOET (lees: tijdens de APK). Je zal dan maar net eventjes krap bij kas zitten en niet het geld hebben om de nieuwste Michelins, GoodYears of Continentals te monteren. Dus ja, ook dat kan gebeuren. Zeker als je je vergist hebt in de onderhoudskosten van je dure auto, waardoor je met goedkope banden de pijn een beetje kan verzachten.

Uiteraard zullen er nog veel meer redenen zijn waarom mensen goedkope banden op dure auto’s monteren. Maar het is dus niet enkel en alleen ‘mensen kunnen het niet betalen’. Uiteraard zijn ervaringen, meningen en adviezen van harte welkom in de commentsectie!