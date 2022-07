Deze auto ligt straks tussen het fruit en de wc-rollen

Even het boodschappenlijstje bekijken. Groente? Check. Fruit? Check. Wc-rollen? Check. Nieuwe auto? Check.

Waar is die goeie ouwe overzichtelijke tijd toch gebleven? Toen je nog gewoon tussen 09.00 en 18:00 uur naar de supermarkt ging om daar groente, fruit, wc-rollen en een pak Nesquik en wat Raiders te kopen? Niet na het werk natuurlijk, want dan was de supermarkt dicht.

Voor je vlees ging je naar de slager, voor het brood naar de bakker en voor een nieuwe auto naar de autodealer. Lekker overzichtelijk dus. Tegenwoordig moet het allemaal anders.

Zo kun je in sommige supermarkten 24/7 terecht en is het aanbod overweldigend. Alles kun je er kopen, van vliegreizen tot Tibetaanse yakmelk en van yoghurt tot een nieuwe auto.

Althans, bij de Lidl in Duitsland kan dat.

Een nieuwe elektrische auto van de Lidl

Want daar hebben ze sinds kort een nieuwe aanbieding in de schappen gelegd. Het is geen scheerapparaat met 93 mesjes, ’the best a man can get’, maar een heuse elektrische auto. Jazeker, je leest het goed. De Lidl in Duitsland verkoopt tegenwoordig ook een elektrische auto.

En da’s stiekem best een geinig karretje. Want al lijkt hij op een invalidewagentje, het is het niet. Het gaat om de Elaris Finn en die mag gewoon op de snelweg, ondanks dat hij maar 2.87 meter lang is.

De Flin is een kopie van een Chinees origineel

De Elaris Flinn is een afgeleide van de Chinese Zotye Zhima E30, waar hij zijn techniek mee deelt. En omdat we het ons kunnen voorstellen dat je niet meteen weet wélke techniek dat is, hier even een paar cijfers.

De auto heeft een accupakket van 32 kW en dat levert in totaal 48 pk. Daarmee kun je maximaal 115 kilometer per uur rijden. Overigens, als je dat doet, kom je niet de theoretisch maximale 300 kilometer ver, maar dat hoeven we niet meer uit te leggen toch?

Volledig opladen kost je met een 30kW-lader net iets meer dan een uurtje en als je hem thuis in de keuken wil volgooien met stroom, ben je in 10 uur klaar. Kom daar maar eens aan, met je Tesla…

Deze elektrische auto heeft een Lidl-prijsje

Aangezien de auto te koop is bij de Lidl, kun je verwachten dat de prijs niet al te hoog ligt. En dat klopt. Je koopt hem namelijk al voor 20.330 euro. Mocht je dat nou niet op je Pennierekening hebben staan, dan kun je hem voor 222 piek per maand ook huren bij de Lidl.

Opladen kan daarbij ook nog eens helemaal gratis bij de supermarkt. Alleen geldt dat niet alleen voor jou, maar voor alle auto’s met een stekker. Vroeger ging dat nog met 50 kW/u, vanwege het grote succes is dat teruggeschroeft naar 25. Maar da’s prima voor deze kleine auto.

Mocht je nou enorm enthousiast worden van dit karretje en je wil hem halen bij de Lidl in Duitsland, dan heb je heel even pech. De eerste serie van 100 is namelijk al helemaal verkocht. Maar geen probleem, via deze site kun je hem leasen voor 269 per maand. En binnenkort ligt hij gewoon weer tussen de groenten en het fruit!

Maar dan moet je hem wel in Lidl-blauwgeel nemen, dan ben je pas helemaal een held!

Via het AD