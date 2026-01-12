Autoblog.nl

Video: Brandweerman redt Golf van de verdrinkingsdood

Auteur: , gepost om 3 Reacties

Die mag je gerust een held noemen!

Je ziet een auto in het water. Een verloren zaak, toch? Nee, deze brandweerman denkt in oplossingen. En hij geeft zijn maximale inzet om het leven van de Volkwagen Golf te redden!

Bekijk ook deze video: Ik zal je auto even sneeuwvrij maken!

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken