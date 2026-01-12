Het bestverkochte BMW M-model van 2025 is geen BMW M-model

Maar wat is dan wel de bestverkochte M?

2025 was een solide jaar voor BMW. Het automerk verkocht maar liefst 2,4 miljoen nieuwe auto’s, wat een half procent meer dan in 2024. Van die 2,4 miljoen auto’s waren er 441.072 volledig elektrisch. Daarmee winnen de BMW EV’s het van de M-auto’s. Als we dan kijken naar de M-modellen, welk verkocht dan het beste?

BMW oreert trots over de records die de Motorsport-tak het afgelopen jaar heeft verbroken. Voor de veertiende keer op rij meer verkopen behaald, voor de zevende keer op rij meer verkopen dan ”de concurrentie” en één op de tien verkochte BMW’s is een M-auto. Hoe dan ook, de M-sales stegen van 206.582 verkochte auto’s in 2024 naar 213.457 auto’s.

Wat zijn BMW M-modellen?

De vraag hierboven lijkt voorbarig, maar is, voor alle statistieken en klopjes op eigen schouder, broodnodig. BMW maakt onderscheid tussen ”high-performance-” en ”performance-modellen”. Die eerste categorie zijn de échte M-auto’s, zoals de M2 en M5 Touring. En die andere dan? Dat zijn modellen met een M-sausje, zoals de M240i of de X1 M35i. Het zijn leuke auto’s met M-spulletjes, maar geen M-modellen, toch?

Niet gek dus dat BMW zo ontzettend veel ”M-auto’s” verkoopt: het grootste gedeelte (76 procent) ervan heeft enkel wat M-badges en andere prestatieonderdelen. BMW gooit ze toch op één hoop. Daarmee komen we terug op de kop boven dit artikel: de bestverkochte M van 2025 is geen echte M.

Bestverkochte M volgens BMW

Die Bayerische Motoren Werke benoemt dan ook de BMW X3 M50 tot het bestverkochte M-voertuig van 2025. Juist ja: een mild-hybride crossover met 398 pk die wat M-designelementen en wat onderstelspeeltjes kreeg. Op plaats twee staat de BMW i4 M60. Nogmaals; het zijn erg goede auto’s, maar dit zijn toch niet de modellen die je wilt associëren met de legendarische sportdivisie van BMW?

Wat is wel het bestverkochte M-model?

Gelukkig maakt BMW in het persbericht wel bekend welk model van de écht M-monsters de beste verkoopcijfers kon overleggen in 2025. Van de 213.457 verkochte M-auto’s zijn er bijna 71.500 ook daadwerkelijke echt M-modellen. Dat is ongeveer een derde van het geheel.

BMW vertelt nog over de verkopen van de M3-familie. Ook de M5-modellen waren ”belangrijke groeimotoren”. Maar de meest succesvolle high-performance-M is de M2. Hoeveel stuks er werden verkocht, is niet bekend. Hoor hieronder van @wouter of die M2-rijders een fout hebben gemaakt of niet.