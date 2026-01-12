Wat vonden jullie de epische momenten van onze YouTube video’s? + Redactie!

We zijn benieuwd naar jouw hoogtepunten van 20 jaar Autoblog op YouTube.

Afgelopen weekend hadden we een feestje op de redactie. Twee decennia Autoblog op YouTube. In een compilatievideo kwamen alle highlights aan bod. Want man, wat hebben we veel gedaan.

Ongetwijfeld heb jij ook actieve en minder actieve herinneringen aan één of meerdere van onze video’s. Of je nu al 20 jaar naar Autoblog op YouTube kijkt, 5 jaar of pas net een aantal maanden (hoi!).

Wouter die met schuurpapier aan de gang ging op de versleten banden van een Opel. Of het burnout feestje met de Seat Leon Cupra. Die keer dat we met de redactie een zuinigheidschallenge gingen doen met de Volkswagen XL1. Of het bouncen van de Mercedes-Maybach GLS 600 over de meent in Rotterdam.

En die zeldzame keer dat we een Porsche Carrera GT mochten rijden voor een video, of het schrapen over de drempels met de Porsche Cayman GT4. Dat later allemaal wel mee bleek te vallen.

Een andere warme herinnering hebben we aan het rijden in de Lamborghini Murciélago LP670-SV in Spanje. Zo’n video waarvan je achteraf zegt: dit was er eentje voor in de boeken. Het YouTube-kanaal is gevormd door een legio aan Autoblog-mensen waar mooie herinneringen aan verbonden zijn. Van Sacha tot Casper en van Bart en Michel tot Martijn.

Zomaar wat voorbeeldjes van 20 jaar Autoblog op YouTube. Maar dat zit vooral in ons redactiegeheugen. We zijn juist zo benieuwd naar jouw epische herinneringen aan één of meerdere van onze 3.675 YouTube video’s, met meer dan 290 miljoen (!) weergaven.

Redactie

Ook de redactie koestert warme herinneringen aan het virtuele videokanaal. Anekdotes en memories, daar gaan we:

Wouter

Oh man, wat hebben we veel gave dingen gedaan onder het mom van video maken. Hoewel ik zelf natuurlijk ook genoeg coole dingen heb mogen doen, is het nu het podium voor twee (oud) collega’s.

Hoe kan ik het niet hebben over Sacha, onze AMG-specialist. Het luistert nogal nauw om niet “gay” over te komen in een cabrio. In de SLK-test legt hij haarfijn uit, waar je allemaal op moet letten.

Dan was er het moment dat Casper mij belde. Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland had nog wat leuks staan. Ze mochten een rondje doen in een Kremer Porsche. Als freelancer moest hij het officieel vragen of er een video gemaakt mocht worden, maar direct achter de vraag kwam de opmerking dat ik geen nee moest zeggen. En zo geschiedde.

De Kremer Porsche was nou niet direct bedoeld voor de straat, dus de oordoppen waren geen overbodige luxe….

Ruben

Het knopje “Upload” van YouTube maakt inmiddels deel uit van mijn muscle memory. Maar naast achter de schermen ben ik er soms ook voor te vinden. Persoonlijk heb ik enorm leuke herinneringen aan het documenteren van mijn Maserati Gran Turismo MC Stradale. Van de registratie tot een check onder de auto. Het staat allemaal op het YouTube-kanaal van Autoblog.

Achteraf hadden we misschien wel meer video’s moeten maken met dit beest. Als een auto eenmaal weer verkocht is kijk je achteraf terug en ben je blij met iedere frame en foto die je ervan hebt. Zo gaan die dingen.

Een andere leuke anekdote is de Vakantieauto van het Jaar-opname. 2020, ruim 5,5 jaar geleden alweer. Midden in de COVID-crisis hadden we een vloot toffe vakantieauto’s. We spraken af in Zeeland. Van alle autosleutels had ik de Bentley Continental GT V8 Convertible gepikt. Lekker op een doordeweekse zomerse dag met het kappie open afreizen naar Zeeland. Dat was nog in de tijd dat het enorm rustig was op de weg. Vonden we toen normaal.

Tussen het filmen door moest er geregeld gewisseld worden van auto. Zo’n dag dat we ook goed kennis konden maken met de toen nieuwe 992 Turbo S, wat een kanon blijft dat. Leuk, moeten we vaker doen..

Martijn

Ik heb het voordeel en het nadeel dat ik veel van deze mooie avonturen van dichtbij mocht meemaken, wat kiezen zo mogelijk nóg lastiger maakt. Zoveel gave auto’s, mooie locaties en hilarische momenten. Samen met zangeres Maan een slaperige Casper irriteren, met Wouter en Sacha door een metrotunnel in aanbouw rijden, op plekken komen die voor een autoliefhebber nooit vervelen, ik voel me nog altijd bevoorrecht.

Maar één van mijn absolute favorieten blijft toch de keer dat ik Wouter uitdaagde om aluminium uit te spreken als een Amerikaan bij de rijtest van de Jaguar XF (zie bloopers 2015). Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder, en nog altijd gaat het wel eens mis als Wouter aluminium moet zeggen terwijl we elkaar toevallig aankijken!

Machiel

20 jaar Autoblog Youtube, 3.600 video’s. Ik moet eerlijk bekennen dat ik ze niet allemaal heb gezien, maar ik was al wel een consument van Autoblog-video’s lang voordat ik er in dienst kwam. Een van mijn favoriete video’s uit de oude doos is die met de Spyker C8 Laviolette LM85. Ik had het misschien al wel eens door laten schemeren, maar ik ben een Spyker-fanboy. Niet eens omdat het een Nederlands merk is, maar gewoon omdat ik een voorliefde heb voor exotische auto’s. En oké, een klein stukje nationale trots speelt misschien ook wel mee. Enfin, de video is een mooie momentopname uit de lokale autogeschiedenis in de klassieke Autoblog-stijl. Er zit zelfs een klein stukje driftactie in, met een auto waar er naar verluidt maar 14 van gebouwd zijn!

Dank

Bedankt voor het kijken en een toekomstig bedankje voor het blijven kijken. Zelfs na 20 jaar maken we nog altijd de Autoblog video’s met veel plezier. Met meer grijs haar dan ooit tevoren, maar dat kan Wouter wel hebben. Ajeto!