Wordt de Europese auto-industrie in 2026 weer sexy?

Hoezo afgeschreven? De Europese auto-industrie leeft gewoon nog.

De Europese auto-industrie was de afgelopen jaren net zo populair als een diesel in een milieuzone. Beleggers keken lekker de andere kant op, fabrieken sloten de deuren en elke kwartaalcijferpresentatie voelde als een nieuw dieptepunt. Echter lijkt volgens Reuters de vermoeide en beschadigde sector voorzichtig weer op te krabbelen. Ja, echt.

Na twee nogal beroerde jaren begint 2026 zich wel een beetje te laten zien als keerpunt. Niet omdat Europeanen massaal weer slurpende V8’s kopen, maar omdat cijfers, verwachtingen en sentiment langzaam de goede richting op kruipen.

EV’s, China en Trump

De problemen in het Europese autocontinent zijn voor ieder wel bekend. De fabrikanten moesten opeens gigantische bedragen pompen in elektrificatie, terwijl Tesla en Chinese EV-bouwers al mijlenver voor lagen. Die investeringen tikten natuurlijk lekker aan, net op het moment dat de Chinese vraag een beetje begon te haperen. Alsof dat nog niet genoeg was, slopen Chinese merken met gesubsidieerde EV’s stiekem de Europese markt binnen. EU-importheffingen? Die werden grotendeels lachend opgenomen.

Daar kwam nog een Amerikaans cadeautje van oom Trump bovenop: extra importheffingen op Europese auto’s. Vooral Duitse luxe sedans en sportwagens kregen het zwaar. Het resultaat kon je natuurlijk wel raden. De Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts-index bleef sinds begin 2024 zo’n 35 procent achter vergeleken met de rest van de markt. Al deze tegenslagen doen gewoon pijn, ook met verwarmde massagestoelen.

Voorzichtig iets meer optimisme

Toch ziet Reuters nu drie lichtpuntjes. Ten eerste beginnen kostenbesparingen zowaar effect te hebben en verwachten analisten dat de marges in 2026 herstellen ten opzichte van het rampjaar 2025. Ten tweede zijn winstverwachtingen na een lange reeks verlagingen eindelijk weer omhoog bijgesteld. En ten derde: beleggerssentiment verbetert langzaam maar zeker. Institutionele investeerders zijn minder bearish, wat in beleggersland eigenlijk enthousiasme betekent.

Volgens berekeningen kan de winst per aandeel in 2026 met bijna 9 procent groeien, tegenover zo’n 6,5 procent voor de Europese markt als geheel. Dat maakt de sector ineens weer interessant, al is het wel met een flinke disclaimer.

Want eerlijk is eerlijk, de risico’s blijven aanwezig. Chinese concurrentie wordt alleen maar sterker, prijsdruk ligt altijd op de loer en de VS kan morgen besluiten de tarieven verder op te schroeven. Maar toch: na jaren van ellende lijkt de Europese auto-industrie eindelijk weer een beetje op te krabbelen. En dat is toch wel fijn om te zien.