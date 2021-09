Auto’s rollen van de band bij Tesla-concurrent Lucid

En dat betekent dat de eerste klanten binnenkort hun Lucid Air in ontvangst kunnen nemen.

Het aantal elektrische auto’s neemt gestaag toe. Niet alleen van de bekende autofabrikanten, maar ook van nieuwe jongens zoals Rivian en Lucid. Laatstgenoemde is begonnen met de productie van klantenauto’s. Na jaren van presentaties en concepts is de Lucid Air een auto geworden waar klanten straks in plaats gaan nemen.

De fabriek van het automerk staat in de plaats Casa Grande in de Amerikaanse staat Arizona. De eerste auto’s die van de bond rollen is de 2022 Lucid Air Dream Edition. Deze komen lekker aangekleed tot leven en zijn er in twee varianten. Namelijk Range en Performance. Goh, waar hebben we dat eerder gezien?

Aan vermogen geen gebrek met de Lucid Air. Afhankelijk van de variant heb je een maximaal systeemvermogen van 1.126 pk. De elektrische auto beschikt over vierwielaandrijving om die enorme hoeveelheid power goed op de weg te krijgen. De prestaties zijn zeer indrukwekkend voor een startup dat pas de allereerste auto bouwt. 0-100 in minder dan drie seconden. Een topsnelheid van 270 km/u. En een actieradius dat volgens de Amerikaanse EPA-meting uitkomst op maar liefst 837 kilometer. Kijk, met dat soort cijfers kun je thuiskomen.

Lucid Air productiestart

Het is zeker knap wat een nieuw automerk als Lucid voor elkaar heeft weten te krijgen. Je kunt nog zo’n mooi product presenteren. Uiteindelijk moeten er ook klanten zijn die het aandurven om 169.000 (!) dollar neer te tellen voor zoiets. Want dat is de prijs van de Dream Edition.

De Lucid Air is een sedan. Uitbreiding van het modellengamma is aanstaande. De volgende stap is een SUV van deze Tesla-concurrent. Volgend jaar is de bedoeling dat het merk ook naar Europa komt.