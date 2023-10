Deze auto’s brachten dit weekend het meeste op in Knokke

In het Belgische Knokke vond dit weekend de prestigieuze Zoute Sale van Bonhams plaats. We nemen de pareltjes van deze veiling met jullie door.

In het mondaine Knokke-Heist kun je altijd leuke auto’s tegenkomen, maar de afgelopen dagen werd de badplaats helemaal overstroomd met de meest exclusieve auto’s. Het was namelijk weer tijd voor de jaarlijkse Zoute Grand Prix, een prestigieus autofestijn.

De Zoute (spreek uit: Zoete) Grand Prix bestaat uit meerdere evenementen, waaronder de Zoute Sale. Dit is een veiling georganiseerd door Bonhams. En niet zomaar eentje: volgens het veilinghuis is dit hun belangrijkste autoveiling in Europa. In totaal werden er bijna 100 automobielen geveild, en dat waren uiteraard niet de minste.

Ondergetekende was ook aanwezig om te kijken wat Bonhams allemaal voor moois in de aanbieding had. We nemen de 10 hoogtepunten met jullie door. Dat wil zeggen: de 10 auto’s die het meeste opbrachten.

10. Ferrari 365 GTB Daytona (1970)

€724.500

We beginnen deze top 10 met een klassieke schoonheid van Ferrari: een Daytona uit 1970. Deze auto behoorde van 1983 tot 1993 toe aan de Franse zanger Christophe, die een fervent autoliefhebber was. De auto was destijds rood, maar is nu overgespoten in zijn (veel mooiere) originele kleur: Blu Celeste. De Daytona is geveild voor €724.500, al viel dat stiekem een klein beetje tegen. De verwachte opbrengst was namelijk €750.000 tot €850.000.

9. Mercedes SLS Black Series (2013)

€747.500

Ook liefhebbers van moderne supercars kwamen aan hun trekken op de veiling. Deze SLS Black Series was bijvoorbeeld ook van de partij. Met een oplage van 132 stuks is deze nog een stuk zeldzamer dan de nieuwe AMG GT Black Series (die eveneens werd geveild). Dit exemplaar is helemaal een collector’s item, want er staat maar 82 km op de klok. De €750.000 die de kersverse eigenaar ervoor betaalt heeft valt dan eigenlijk nog best mee.

8. Mercedes SLR 722 S Roadster (2011)

€897.000

In de categorie moderne exoten van Mercedes was er ook de SLR 722 S Roadster, een van de meest exclusieve varianten van de SLR. Van deze 626 pk sterke roadster zijn slechts 150 exemplaren gebouwd. Ook deze Mercedes is nog fabrieksnieuw, met een kilometerstand van 617 km. De opbrengst viel zeker niet tegen. De auto werd afgehamerd op €780.000, wat inclusief 15% commissie neerkomt op €897.000.

7. Porsche Carrera GT (2005)

€908.500

Sommige auto’s doen er vrij lang over om een iconische status te verwerven, maar niet de Carrera GT. Het was meteen duidelijk dat dit een legendarische auto zou worden, en dat is de Carrera GT inmiddels ook. Dit exemplaar heeft geen bijzondere kleurstelling of een extreem lage kilometerstand (21.410 km), maar dat is bij een Carrera GT ook niet nodig. De auto bracht €908.500 in het laatje. Wat vandaag de dag overigens een relatief koopje is.

6. Bugatti Veyron (2006)

€1.016.400

We zijn nog maar bij nummer 6 in dit lijstje, maar toch zijn we al in Bugatti-territorium beland. Deze Veyron is geen onbekende, want deze auto heeft heel lang bij Classic Youngtimers/Kaeve in Uden gestaan. Het is een erg chique exemplaar met een two-tone bruin/donkerrood exterieur en een eveneens rood interieur. Er staat 13,500 km op de teller, wat in vergelijking met sommige andere auto’s op de veiling nog aardig wat is. Deze Veyron uit Uden ging uiteindelijk weg voor €1.016.400. Wat een heel mooi bedrag is, omdat er 16.4 in zit.

5. Porsche 993 GT2 (1995)

€1.035.000

Je zou het niet direct verwachten, een 911 die meer opbrengt dan een Veyron, maar toch was het zo. Bonhams zag dit trouwens wel aankomen, want deze 993 GT2 kreeg een prominente plek op het podium. Zo’n 993 GT2 is ook echt heel bijzonder, want er zijn er slechts 57 van gebouwd. Daarmee is deze allereerste GT2 een stuk zeldzamer dan alle latere versies. Dit resulteerde in een opbrengst van dik een miljoen.

4. Bugatti EB110 GT (1994)

€1.150.000

In Knokke stonden ook twee iconen uit de jaren ’90 gebroederlijk naast elkaar: een XJ220 en een EB110. Waar de Jag nog steeds ondergewaardeerd is (de auto bracht ‘maar’ €517.500 op), is de EB110 een gewild collector’s item. Dit exemplaar is extra bijzonder, dankzij de prachtige kleur Indian Red en de kilometerstand van slechts 7.102 km. De auto werd afgehamerd op precies een miljoen, waar nog €150.000 aan commissie bovenop komt.

3. Bugatti Type 37

€1.150.000

Naast een ‘Volkswagen-Bugatti’ en een ‘Artioli-Bugatti’ werden er ook nog twee vooroorlogse Bugatti’s geveild. Een daarvan was deze Type 37, die nog in hoge mate origineel is. De auto werd geveild voor precies hetzelfde bedrag als de EB110 GT (€1.150.000), waarmee dit eigenlijk een gedeelde derde plaats is.

2. Porsche 918 Spyder (2014)

€1.207.500

De 918 Spyder is (nog) niet zo legendarisch als de Carrera GT, maar met een oplage van 918 stuks wel zeldzamer. Dit is ook een heel gaaf exemplaar: deze 918 is voor de afwisseling niet uitgevoerd in zilver of grijs, maar in Guards Red. Dit is ook weer een auto waar niet of nauwelijks mee gereden is, met een kilometerstand van slechts 395 km. Deze 918 bracht flink meer op dan verwacht. De schatting was zes tot negen ton, maar de uiteindelijke opbrengst was ruim €1,2 miljoen.

1. Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France (1959)

€4.830.000

Welke auto het meest op zou brengen was al van te voren bekend. De ster van de show was de Tour de France uit 1959. Een Ferrari 250 GT staat altijd garant voor een goede opbrengst en deze auto is daar zeker geen uitzondering op. De auto is sinds 2014 in handen van een Belgische eigenaar, die de auto volledig heeft laten restaureren in Maranello. Daarbij is de auto weer herenigd met de originele motor, waardoor deze Ferrari weer ‘matching numbers’ is. De kleur ‘Oro Chiaro’ is dan weer niet de originele kleur, maar zeg nou zelf: het staat ‘m perfect. Dit klapstuk van de veiling werd afgehamerd voor ruim €4,8 miljoen.

In totaal bracht de Zoute Sale van Bonhams €27 miljoen in het laatje. Zouden ze daarmee tevreden zijn? Jawel, want Gregory Tuytens van Bonhams had vooraf bij Wouter in de Nationale Autoshow gezegd dat ze rekenen op €25 tot €30 miljoen. Die garantie hadden ze niet, want een flink deel van de auto’s (waaronder de 918 en de EB110) werd ‘no reserve’ geveild.