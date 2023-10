Een elektrische auto voor minder dan €35k: dit zijn je opties

Wat kun je anno 2023 krijgen als je €35.000 te besteden hebt aan een elektrische auto?

Als je het EV-nieuws een beetje volgt heb je al de nodige prijsverlagingen voorbij zien komen. Betekent dit dat er meer keuze is in de lagere prijsklasses? Nou, niet direct. Het gaat vooral om auto’s die eerst 45 mille kostten en nu 42 mille. Daar heb je niet zoveel aan als je een budget hebt van 30k of 35k.

Desalniettemin gaan we kijken wat je op dit moment wél kunt krijgen als je €35.000 te besteden hebt aan een elektrische auto. We zouden ook een budget van €30.000 kunnen nemen, maar dan wordt het wel een erg kort lijstje. Daarom is ons budget dus €35.000. We gaan eens even kijken wat je voor dat bedrag zoal kunt krijgen.

Dacia Spring

€21.750

De goedkoopste optie is en blijft natuurlijk de Dacia Spring. Al is ook deze auto een stukje duurder geworden. In het begin had je nog een Spring voor minder dan 20 mille, maar dat is inmiddels bijna 22 mille geworden. Voor dat bedrag krijg je de langzaamste auto van dit moment, met 44 pk. Gelukkig is er sinds begin dit jaar ook een iets snellere versie, met 65 pk. Dan lever je wel 10 km range in. Die daalt dan van 230 km naar 220 km. Met een vanafprijs van €23.400 valt ook de versie met 65 pk ruimschoots binnen het budget. Voor dat bedrag heb je ook meteen een rijkere uitrusting.

Renault Twingo E-Tech

€24.190

Voorheen kon je nog kiezen tussen de Renault Twingo en de technisch identieke Smart Forfour, maar daar hoef je nu niet langer je hoofd over te breken. Alleen de Twingo is nog overgebleven. Dit model wordt ook al een dagje ouder, maar het is wel de op één na goedkoopste EV die je kunt krijgen. De Twingo is wat minder basaal dan de Dacia én je hebt 82 pk. De range van 190 km is dan weer niet om over naar huis te schrijven, maar als boodschappenautootje valt er mee te leven.

Smart EQ Fortwo

€24.885

Als je nog een nieuwe Smart EQ Fortwo wilt moet je snel zijn, want dit model loopt op zijn laatste benen. Dit is voorlopig ook je laatste kans om een Smart te kopen die minder dan €35.000 kost. Dat betekent niet dat het een koopje is. Je krijgt in feite een Twingo met twee stoelen en twee deuren minder, voor méér geld. En dan heb je ook nog eens een kleinere range (135 km). Wat dat betreft gaan we de Smart Fortwo niet missen. Oké, misschien een klein beetje. Het blijft toch een guitig karretje.

Fiat 500e

€29.990

De Fiat 500 heeft het altijd van zijn onweerstaanbare charme moeten hebben, niet van zijn prijs. €30.000 is heel veel geld voor een A-segmenter. Voor een EV is het dan weer relatief goedkoop. Je moet alleen niet veel verwachten van de actieradius: net als bij de Twingo heb je slechts 190 km range. Tenzij je voor de versie kiest met de grotere 42 kWh-accu. Die valt met een prijskaartje van €34.490 ook nog net binnen het budget. In dat geval heb je een nette actieradius van 331 km.

BYD Dolphin

€29.990

Voor €29.990 kun je een Fiat 500e kopen, maar voor exact hetzelfde bedrag heb je ook een BYD Dolphin. Die is misschien wat minder charmant, maar je krijgt wel veel meer auto voor je geld. In plaats van een A-segment stadsautootje krijg je een vijfdeurs B-segmenter. De BYD heeft ook aanzienlijk meer range, namelijk 340 km. Je krijgt standaard 95 pk (net als in de Fiat), maar voor €32.990 heb je de Boost met 117 pk. In dat geval lever je wel 30 km aan range in.

JAC E-S2

€30.650

Een JAC, wat is dat in vredesnaam? Namen als BYD, Nio en Xpeng doen misschien wel een belletje rinkelen inmiddels, maar JAC heeft de naamsbekendheid in Nederland nog niet echt op orde. Wat ook niet helpt: hun eerste model in Nederland heette eerst iEV7s en nu E-S2. Enfin, het is een ieder geval een redelijk betaalbaar model: voor €30.650 heb je een elektrische cross-over van het formaat Opel Mokka. Je hebt een actieradius van 240 km en 116 elektrische pk’s. Hoewel het model nieuw is voor ons, is deze JAC stiekem al best oud: de benzineversie is in China als sinds 2015 te koop.

MG 4

€32.385

We blijven nog even in Chinese sferen, met de MG 4. Qua pure value for money blijft dit een van de beste aanbiedingen. Je hebt namelijk een C-segment auto die goedkoper is dan de meeste (elektrische) B-segment auto’s. Met de instapversie heb je ook al meteen een acceptabele range van 350 km en je kunt snelladen met 88 kW. Met 170 pk en 250 Nm aan koppel is de MG 4 ook de snelste auto uit dit lijstje.

Renault Zoe

€34.895

Het enige merk wat twee elektrische auto’s onder de €35.000 aanbiedt is… Renault. Ze hebben namelijk ook nog altijd de Zoe. Je hebt er net eentje voor 35 mille, maar voor opties blijft er dan weinig budget meer over. Hoewel de Zoe al een tijdje mee gaat, loopt deze auto qua actieradius niet achter: een range van 395 km is helemaal niet slecht in dit segment. Qua snelladen zakt de Zoe wel een beetje door het ijs, met 50 kW.

Opel Corsa Electric

€34.999

De Opel Corsa Electric (voorheen Corsa-e) is een fractie goedkoper dan zijn Peugeot-broertje en valt daarmee nog nét binnen het budget van €35.000. Je houdt echter maar €1 over, dus je moet genoegen nemen met de standaarduitrusting of het budget overschrijden. De WLTP-actieradius bedraagt 354 km, maar die kan bij deze aandrijflijn in de praktijk flink tegenvallen. Gelukkig kun je wel met 100 kW snelladen. De Corsa Electric heeft recent een facelift gehad, dus qua design is de auto weer helemaal fris en fruitig.