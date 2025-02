Deze auto’s reed Victor Reinier in Flikken Maastricht

Victor Reinier stopt met Flikken Maastricht, dus we kijken even terug op de gave en minder gave auto’s die hij reed.

Vandaag was er schokkend nieuws voor de liefhebbers van Flikken Maastricht: sterspeler Victor Reinier stopt ermee. Kennelijk was de sfeer of de set niet meer zo gezellig. Dit betekent wel het einde van een tijdperk. Daarom doen we een greep uit de auto’s die Victor Reinier de jaren heen heeft gereden in zijn rol als Floris Wolfs.

Lancia Flaminia GT Touring

Het automotive hoogtepunt van 18 seizoenen Flikken Maastricht was meteen de allereerste scene. Daarin rijdt Victor Reinier in een schitterende Lancia Flaminia GT Touring. Vanaf dat moment kon het eigenlijk alleen nog maar bergafwaarts gaan. Overigens maakte de Flaminia in seizoen 14 nog een kleine comeback. Dat was een donkergrijs exemplaar, waar wel hetzelfde kenteken opgeschroefd was.

Fiat Croma

Ook Italiaans, maar iets minder spectaculair: de Fiat Croma. Hier kregen ze ongetwijfeld voor betaald door Fiat, want ander laat je de hoofdrolspeler niet de hele tijd in zo’n lullige auto rijden. De exposure in Flikken Maastricht mocht helaas niet baten: echt een succes is de Croma nooit geweest in Nederland.

Lancia Thema

Een leukere product placement was de Lancia Thema. Dit is meer passend vervoer voor een geduchte rechercheur. In seizoen 8, 9 en 10 scheurde Victor Reiner – als een van de weinige Nederlands – rond in deze omgekatte Chrysler 300. Dat vond Victor heel leuk, want in een interview noemde hij de Chrysler 300C Touring als zijn droomauto.

Volkswagen Arteon

Victor Reinier heeft niet alleen maar Italianen gereden: later reed hij bijvoorbeeld ook Volkswagen. In seizoen 14 reed hij in een mooie Arteon (de instapper met 150 pk, maar wél met R-Line pakket) en later in een Passat.

Mercedes 230 E

Victor Reinier heeft ook nog acte de présence gegeven in een mooie youngtimer. In seizoen 11 was hij te zien in een Mercedes W123. Een aangename afwisseling tussen alle product placements die je het gevoel geven dat je naar een autoreclame zit te kijken.

Volvo V60

Flikken Maastricht is ook nog gesponsord door Volvo, ’s lands favoriete automerk. Floris Wolfs was onder meer te zien in de V60 en de S60. De mooiste Volvo was een rode V60, maar die was voor zijn vrouwelijke collega.

We zullen ongetwijfeld nog vele belangrijke auto’s gemist hebben die Victor Reinier bestuurd heeft gedurende 18 jaar, dus die mogen jullie achterlaten in de reacties.

Screenshots via Internet Movie Car Database, waar je een uitgebreid overzicht kunt vinden van alle auto’s in Flikken Maastricht