Bied mee op deze 996 Turbo met handbak!

Dit is eigenlijk gewoon een Sport Classic avant la lettre.

Wil je een nieuwe Porsche 911 Turbo met handbak? Dat kan, dan moet je de Sport Classic hebben. Die is alleen nogal prijzig. Maar we hebben een alternatief wat iets bereikbaarder is: een Porsche 996, met handbak. Die wordt aangeboden door onze vrienden van The Collectables.

Een old school Turbo kunnen we deze auto natuurlijk niet noemen, want dan zou hij een luchtgekoelde motor en achterwielaandrijving moeten hebben. Dit is een Turbo volgens het moderne recept, maar dan wél met handbak. Daarmee speel je niet met je leven, maar wel met de versnellingspook.

Deze 996 Turbo is alweer een kwarteeuw oud, maar de performance is nog steeds indrukwekkend. Met 420 pk en 500 Nm koppel kom je heel weinig te kort. Natuurlijk een nieuwe Turbo S heeft nog veel meer vermogen (650 pk), maar wat moet je daar eigenlijk mee? Met deze 996 kun je ook 310 km/u. Hard zat.

Over de spiegeleikoplampen hoeven we het niet te hebben, want die heeft de Turbo nooit gehad. De Turbo had meteen de koplampen die de 996.2 later ook kreeg. De 996 Turbo had voor het eerst standaard de luchtinlaten voor de achterwielen, die nu typerende zijn voor de Turbo.

Dit specifieke exemplaar is uitgevoerd in Basaltschwarz, met Raff lederen bekleding en Bose audio. De auto heeft 94.243 km op de klok staan en 996 komt oorspronkelijk uit Duitsland. Deze 996 heeft nu al 17 jaar een Nederlands kenteken. Daardoor ziet de auto er niet uit als een importwagen. Waar verder ook niks mis mee is, aangezien dit een keurig dealeronderhouden exemplaar is uit Duitsland.

Ben je in de markt voor een mooie 996 Turbo? Dan kun je nog tot en met dinsdagavond 20.00 meebieden via The Collectables.