“Kwaliteit Audi niet op hoogste niveau”, aldus Audi

In plaats van anderen afbranden kijkt Audi gewoon met een kritische blik naar zichzelf.

Wat maakt een auto ‘premium’? Dat is deels een geldkwestie, maar ook grotendeels gevoel. Een auto moet lekker aanvoelen. Van alles wat je indrukt tot hoe het rijdt en eruit ziet. Het is dus niet altijd objectief wat een auto ‘premium’ maakt, maar het helpt als je als merk bekend staat om een bepaalde mate van kwaliteit.

Audi

Wil je dus een Volkswagen waar kwaliteit hoog in het vaandel staat? Dan moet je de upgrade naar een Audi maken. Het merk uit Ingolstadt weet hun Volkswagen-basis vaak naar een hoger plan te tillen met een strak interieur waar technologie belangrijk is. Zo ook hun recente interieurs die je kan vinden in modellen als de A5, Q5, Q6 e-tron en nieuwe A6 e-tron. Alleen lang niet iedereen is zo lief over deze nieuwe lichting interieurs. Vele reviewers en zelfs kopers vinden dat de nieuwere Audi-interieurs ietwat tegenvallen. Vooral het materiaalgebruik is op zijn minst anders dan voorheen en dat maakt dat velen vinden dat een Audi niet perse een fijnere plek is om te zijn dan één van zijn voorgangers.

“Kwaliteit kan beter”

Audi heeft er nog een criticus bij: Audi. Ja, één van de hoge omes van Audi geeft op een evenement toe dat de kwaliteit ooit beter was bij het merk. Dat wil zeggen dat Audi meer heeft ingespeeld op multimedia en schermen, en hoopte dat de nadruk daar dusdanig op kon liggen dat men een niet bijzondere verdere afwerking voor lief neemt. Dat blijkt tegen te vallen en de tegenvallende kwaliteit is nu bij velen een doorn in het oog. Dat wordt beter, belooft Audi. Zonder te noemen wanneer of bij welke modellen.

Eieren voor je geld

Het is natuurlijk een lastig parket waar je in terecht komt, want Audi moet hun prijzen competitief kunnen houden. Als je alles spendeert aan multimedia en vervolgens ook nog extreem veel moet uitgeven aan kwaliteit, heb je onder de streep een peperduur product. Er moet dus ergens bespaard worden. Alleen de huidige keuze blijkt minder ideaal dan gehoopt. Laten we maar hopen dat er snel verandering in komt, zodat de nieuwe lichting Audi’s terug kan vechten tegen de Mercedessen en BMW’s van deze wereld. (via Motor1)