Deze Black Series vertrekt helaas naar Polen

De Spot van de Week is een CLK 63 AMG Black Series die voor het laatst gespot is in Nederland.

De jaren ’00 waren misschien wel de hoogtijdagen van AMG, met ongelooflijk brute auto’s als de CLK 63 AMG Black Series, de CLK DTM AMG en de SL 65 AMG Black Series. @thomcarspotter kwam een van deze Heroes uit de Zeros tegen, namelijk een CLK Black Series.

Op de CLK gebruikte Mercedes voor de tweede keer het Black Series-label, na de extreem zeldzame en vergeten SLK 55 AMG Black Series. Van de CLK Black Series werden er 700 gebouwd, maar het grootste deel daarvan (400 stuks) ging naar de VS.

Waar de gewone CLK 63 AMG 481 pk leverde, werd dit vermogen in de Black Series opgeschroefd naar 507 pk. Het koppel van 630 Nm bleef gelijk. Als je puur naar de cijfers kijkt was het verschil niet heel groot, maar de auto kreeg ook een verstelbaar kW-onderstel, een sperdifferentieel, aangepaste besturing en grotere remmen.

Maar je wil zo’n Black Series natuurlijk alleen al hebben vanwege het dikke uiterlijk. Met de uitgeklopte wielkasten is het een heerlijke brute verschijning, zonder dat meteen alle stijl overboord gegooid wordt. En die 19 inch multispaaks velgen zijn ook om te smullen.

Helaas is dit waarschijnlijk de laatste keer dat deze auto gespot is in Nederland, want hij staat op Poolse vrachtwagen. Op de kentekenplaathouder staat Private Collection Cars en op hun website staat deze Black Series onder het kopje ‘Verkocht’. Er stond nog maar 33.540 km op de teller.

Er zijn nog wel een paar andere exemplaren die je kunt spotten in Nederland, maar dat zijn er niet veel: op dit moment staan er negen CLK Black Series op kenteken. Dit is dus sowieso een topspot en daarom ook de Spot van de Week.

Heb je ook iets bijzonders gespot? Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

