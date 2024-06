Koop deze zeer bizarre dakloze occasion

Het recept van de Mercedes CLK DTM is niet eens zo bizar, maar dat ‘ie er als cabrio was des te meer.

In theorie was de Mercedes CLK helemaal niet zo’n vreemde auto. Het is een soort CLE avant la lettre. Om een middenklasse coupé te hebben bouwde Mercedes een coupé op basis van de C-Klasse, maar met trekjes van de E-Klasse. Om vervolgens precies tussen die twee modellen in te zitten als een prima smoelende coupé.

Bizarre versies

En toch stond de CLK garant voor een aantal zeer bizarre versies. Wat te denken van de CLK GTR? Mercedes pakte hun voor de GT1-klasse gehomologeerde raceauto en plakte er allerlei onderdelen op die hem lieten lijken op de CLK, waaronder achterlichten die ook echt van de CLK kwamen. Dat had echter niet heel veel met de CLK te maken, behalve de naam.

Maar de lijst van dikke CLK-versies die daadwerkelijk op een CLK gebaseerd zijn, is langer. Zo was ‘ie er vanaf de tweede generatie zowel als CLK 55 AMG met de 5.5 liter V8 en de CLK 63 AMG met de 6.2 liter V8. Ook was de CLK de tweede auto van AMG die de nog heftigere ‘Black Series’ naam kreeg, samen met de 6.2 V8 met 507 pk.

DTM

De allerdikste versie van de Mercedes CLK was er overigens al voor de Black Series. Dat was de CLK DTM. Mercedes gebruikte de CLK in de Deutsche Touringcar Meisterschaft en maakte als feestmodel voor het succes van die auto een speciale editie. De CLK DTM had 582 pk, en dat uit de ‘oude’ 5.5 liter V8. Natuurlijk wel dankzij een knoeperd van een compressor. Oh ja, wat ook helpt: een heerlijk dikke bodykit die ook doet denken aan de DTM-versie, evenals de koolstofvezel achtervleugel en tweedelige velgen.

CLK DTM Cabrio

Uiteraard was de DTM-versie er enkel als coupé en is het logisch dat de 100 exemplaren van de CLK DTM ook als coupé kwamen. En toch, voor redenen die we nog steeds niet helemaal begrijpen, besloot Mercedes om misschien wel de meest bizarre CLK ooit te bouwen. Er kwamen namelijk nóg 80 exemplaren van de CLK DTM, maar dan als cabrio!

De meeste zaken bleven gelijk aan de coupé. Dikke bodykit? Check. Grote koolstofvezel achtervleugel? Check. 5.5 liter V8 met even veel pk? Check. Topsnelheid van 300? Check. Al werd deze elektronisch begrensd, de coupé kon namelijk 320. Ook de andere specs vallen iets tegen ten opzichte van de cabrio, want de dakloze variant is 75 kg zwaarder. Daardoor lever je 0,3 seconden in op de sprint en ook het bochtenwerk lijdt er ietsje onder.

Waarom?

De vraag der vragen voor de Mercedes CLK DTM Cabrio is eigenlijk: waarom? Een cabrio is een notoir moeilijke carrosserievorm voor de beste prestaties vanwege het extra gewicht om het chassis te verstevigen. Bovendien was een CLK Cabrio een heerlijke luxe cabrio om over de boulevards mee te flaneren. De DTM Cabrio heeft een compleet gestript interieur met veel koolstofvezel en weinig luxe. Het paneeltje waar je de ESP en de softtop mee bedient ziet er bijna uit alsof iemand het later heeft ingebouwd. En wat te denken van de bijna hilarische aankleding -of gebrek daaraan- voor de achterbank?

Het antwoord op de ‘waarom’-vraag lijkt dan ook simpel te zijn: omdat het kan. De Mercedes CLK DTM Cabrio is met de kennis van nu zo’n heerlijke rijdende middelvinger. Gewoon puur de gedachte dat jij een bijna 600 pk sterke V8-cabrio hebt waar je de 300 mee kan aantikken. Die een racesucces viert dat ‘ie eigenlijk in deze vorm niet heeft behaald. Let wel dat we het hier hebben over hetzelfde merk dat een 6.2 V8 in een MPV lepelde.

Kopen

De Mercedes CLK DTM Cabrio als occasion van de dag staat te koop in het Verenigd Koninkrijk. Als extra zeldzaamheid is dit één van de zes CLK DTM Cabrio’s met het stuur rechts. De verkoper noemt dat ‘extra zeldzaam’, wij noemen het vooral koppigheid van de Engelsen. Desalniettemin zijn het er in totaal maar 80, dus een alledaagse auto is het sowieso niet.

De verkoper laat niet weten hoe duur deze CLK DTM Cabrio is, wel dat ‘ie uit 2007 komt en 28.177 mijlen (45.336 km) heeft gelopen. Om je een idee te geven: recente CLK DTM Cabrio-transacties begonnen met een drie en daarna vijf nullen. Bekijk de advertentie hier.

