Alcomobilist in Mercedes CLK rijdt spoor op in Rotterdam

Hoe krijg je het voor elkaar, om met je auto het spoor op te rijden? Alcohol helpt kennelijk een hoop bij het in je hoofd goedpraten van dit soort bizarre acties.

Zoals Rob Geus ooit al zei: er zijn van die dingen waarvan je denkt, man man man. Neem het voorbeeld van vannacht. De politie in Rotterdam kreeg een melding dat er een auto stilstond op een spoorwegovergang. Da’s niet handig, dus werd er gelijk ingegrepen.

Mercedes CLK op spoor

Eenmaal op locatie stuitte de politie op een wat vreemd tafereel. Er stond namelijk inderdaad een auto, een Mercedes CLK, op het (tram)spoor. Bij het opvragen van de beelden, die de politie ook deelt op Instagram, werd duidelijk dat de Mercedes letterlijk het spoor op draait en zo’n vijfhonderd meter van waar de beelden zijn genomen strandde. Ook werd duidelijk dat twee mensen de Mercedes verlieten.

Dronken

Daarvan is er één weer teruggevonden, die ook beweerde de bestuurder van de Mercedes te zijn. Wel zegt de politie dat deze persoon meermaals een ander verhaal ophing over wat er nou gebeurd was. Echt duidelijk werd het er niet van en bovendien liet de politie de bestuurster een blaastest doen die ook nog eens positief was. Tsja. Niet dat het op een spoor rijden dan goedgepraat wordt, maar dan snap je de gedachtengang (of het gebrek daaraan) wel beter.

Gratis tip van Autoblog: auto’s horen op asfalt, treinen op het spoor. Meestal is deze rolverdeling niet echt succesvol inwisselbaar. Gesnopen?