Deze BMW's kregen wij niet, maar de Amerikanen wel - Autoblog.nl

De VS is nu eenmaal een andere markt, dus daarom levert BMW daar af en toe modelvarianten die ze hier niet leveren.

Leuke auto’s die wel in de VS worden verkocht, maar niet op ons continent zijn er legio. Er zijn immers complete merken die er geen brood in zien om hun modellen in Europa te verkopen. Maar ook Europese merken brengen zo nu en dan modelvarianten uit die enkel en alleen voor de Amerikanen bestemd zijn. BMW bijvoorbeeld. We gaan een aantal interessante BMW’s langs die zij wel kregen en wij niet.

BMW E36 M3 Lightweight (1995)

We beginnen meteen goed, met de E36 M3 Lightweight. Dit was een soort CSL, maar dan zonder C en een generatie ouder. Dankzij het achterwege laten van luxe zaken als geluidsisolatie, airconditioning en een radio kon er zo’n 90 kg aan gewicht bespaard worden. Omdat het een Amerikaanse M3 is had de auto helaas ook minder vermogen (240 pk). Je kon de auto eigenhandig nog verder upgraden met meegeleverde losse onderdelen. Dat was op eigen risico: je kon daarna wel fluiten naar je garantie. Welkom in de VS.

De Lightweight werd geleverd met kekke racestickers, die misschien leuk waren in 1995, maar nu vooral goedkoop ogen. De speciale E46 die we in Europa kregen (de donkergroene M3 GT), is wat dat betreft beter opgedroogd. In totaal zijn er nog geen 130 stuks van de M3 Lightweight gebouwd.

BMW E38 740i Sport (1999)

Een E38 7 Serie is vooral een chique auto, maar een sportieve trim kan deze auto ook prima hebben. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de Siebener aanzienlijk minder pompeus (lees: lomp) oogt dan zijn opvolger. Speciaal voor de Amerikaanse markt was er de 740i Sport. Deze versie was aangekleed met onder meer een Shadowline-pakket, M Parallel-velgen en sportstoelen. Als kers op de taart is ook het onderstel aangepakt. In Nederland was de 740i sinds de facelift niet meer met handbak te krijgen, maar deze Amerikaanse versie van de topklasse sedan had nog wel gewoon een handbak.

BMW E46 330i ZHP (2003)

Voor Amerikanen die hun E46 330i naar een hoger plan wilde tillen leverde BMW in upgrade onder de noemer Performance Package. De (onofficiële) naam ZHP heeft deze variant te danken aan de optiecode van dit pretpakket. Aanvankelijk was het Performance Package alleen leverbaar op de 330i sedan, maar later ook op de 330ci (de coupé en cabrio dus). Dankzij onder meer een andere nokkenas leverde de auto 235 pk in plaats van 225 pk. Verder maken onder meer M Tech-bumpers en een sportstuur onderdeel uit van het ZHF-pakket, dat voor $3.900 in de optielijst stond.

BMW E60/E63/E64 M5 & M6 (2007)

Schakelen is te veel moeite voor de meeste Amerikanen, maar toch zag BMW in 2007 in Noord-Amerika meer markt voor een M5 met een handbak dan in Europa. Hetzelfde gold voor de M6 Coupé en Cabrio. Beide auto’s waren aan de andere kant van de oceaan vanaf 2007 leverbaar met een handgeschakelde zesbak. Veel zijn er nooit van gebouwd: er zijn uiteindelijk 1.296 M5’s met handbak van de band gerold en de M6 is nog zeldzamer. Van de Coupé en Cabrio zijn respectievelijk 323 en 378 exemplaren met een handbak geleverd. De M5 F10 werd opnieuw speciaal voor de Amerikaanse martk met handbak geleverd, maar met de nieuwste generatie heeft BMW er helemaal een punt achter gezet.

BMW E82/E88 135is (2013)

In 2013 was de tweede generatie 1 Serie al volop in productie, maar de coupé en cabrio van de eerste generatie moesten nog iets langer mee, in afwachting van de 2 Serie. De Amerikanen kregen op tegen het einde van de levenscyclus van de 1 Serie nog een extra sportieve versie voorgeschoteld: de 135is. Dit was dus de dikste versie onder de 1M. In plaats van 306 pk en 400 Nm koppel had deze versie 326 pk en 450 Nm koppel. Daarnaast was deze versie opgeleukt met onder meer een M Sport-pakket en een sportonderstel. Een heel leuk totaalpakket, maar heel jaloers hoefden we er als Europeanen niet op te zijn. Als je lang genoeg opties aan bleef vinken bij een 135i kwam je namelijk vanzelf op een soortgelijke uitvoering uit.

