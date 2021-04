BMW 8-Serie Collector Edition glimt als een spiegel - Autoblog.nl

De BMW 8-Serie Gran Coupé in Collector Edition uitdossing wil je wel in je garage zien.

BMW maakt het zichzelf behoorlijk lastig dezer dagen. Qua strakke, zachte interieurs die niet kraken en piepen, zet het merk weer de toon in Duits-premium land. De rij-eigenschappen van de nieuwe modellen zijn eveneens weer on point. Met de prelift F30 3-Serie werd het stiekem allemaal een beetje soft en zompig, haast Mercedesesque. Maar inmiddels is het sportieve waar het merk ooit om bekend stond weer een beetje terug. Beide hele goede zaken. Maar ja, die koulo knudde looks van de meeste modellen. Die maken van nieuwe BMW’s toch tantoe lelijke knakensjaken.

Misschien wel een uitzondering op de regel, is de BMW 8-Serie. Oké, het concept was een stuk mooier dan het productiemodel. Er zijn alsnog teveel inkepinkjes, lijntjes en onnodig complex vormgegeven uitlaatsierstukken naast een plastiekerig ogende diffuser (in M-Sport trim). Maar, de auto is niet héél naar vormgegeven. Met name de Gran Coupé mag er in de juiste samenstelling best zijn.

BMW Japan toont dat ook aan met de Collector Edition van de 8-Serie Gran Coupé. Het recept is eigenlijk simpel. Ze hebben de beste 8-Serie genomen (de 840i Gran Coupé) en deze voorzien van een viertal kekke kleurtjes waar je uit kan kiezen. Wel een beetje jammer daarbij is dat alle Collector Editions voorzien zijn van het M pakket. Zonder is de auto, zoals de meeste BMW’s, natuurlijk mooier.

Enfin, de exterieurkleurtjes waaruit je kan kiezen zijn Tanzanite Blau, Aventurinrot II, Dravitgrau en oude favoriet Azuritschwarz. Qua wielen en interieur kan je voor alles kiezen, zo lang het maar de 20″ styling 729 M bi-color velgen en het Merino Ivory White leder zijn. So fancy. De Collector Edition is bedoeld voor de Japanse markt, maar je kan je natuurlijk laten inspireren door deze specs voor je eigen 8er Reihe. Koop dan?