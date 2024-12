Deze hete A-segmenter is een auto die we missen

Een lichte hot hatch is praktisch uitgestorven, maar toch is dit er eentje.

Het A-segment is sowieso flink uitgedund en hot hatches in dit segment zijn al helemaal verleden tijd. Goed, er is nog een Abarth 500e, maar die weegt 1.300 kg en kost meer dan 36 mille. Wat we missen is een hot hatch die goedkoop én licht is.

Dat is helaas niet meer van deze tijd, maar in Japan hebben ze nu toch iets gemaakt wat hier heel veel op lijkt. Daihatsu (ja, dat bestaat ook nog) neemt een hete versie van de Mira e:S mee naar de Autosalon van Tokyo. Deze draagt het GR-label wat we natuurlijk kennen van Toyota.

De naam Mira zeg je waarschijnlijk niks, maar dit is de opvolger van de Daihatsu Cuore. De modellen die bij ons Cuore heetten hebben in Japan altijd al Mira geheten. Daar was de auto ook leverbaar met 660 cc motortje, waarmee het een kei car was. De huidige Mira e:S is altijd een kei car.

Ondanks het dikke uiterlijk is de GR-versie nog steeds voorzien van een 660 cc driepittertje. Er is nu wel een turbo op geschroefd. Hoeveel vermogen dit oplevert is nog niet bekend, maar standaard levert deze Daihatsu 49 pk. Met turbo zal het vermogen nog steeds vrij bescheiden zijn, maar deze auto weegt ook maar zo’n 800 kg.

Naast een turbo is er nog een belangrijke technische wijziging doorgevoerd. De CVT van de standaard Mira is vervangen door een handgeschakelde vijfbak. Want een hot hatch met een CVT, dat wil je natuurlijk niet.

De auto moet nog onthuld worden op de Autosalon van Toyko, dus daarom hebben we nog maar één plaatje. Het is een concept, maar wie weet komt er ook een productieversie. Naast deze Mira e:S Turbo neemt Daihatsu ook raceversies mee van de Mira en de Copen.