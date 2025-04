Is de duurste Audi A2 van Nederland een toekomstige klassieker?

Zo ja, dan kan je de duurste Audi A2 voor een relatief prikkie kopen, ter voorbereiding van dat ze écht bijzonder worden.

Auto’s kunnen een investering zijn, maar het is vaak nog een beetje een gok. Op een gegeven moment worden zelfs de normaalste auto’s klassiekers. Toch zijn er een paar auto’s waarvan je toch op zijn minst een cultstatus wel kan voorspellen. Het mooie daaraan is dat die auto’s nu nog te kopen zijn voor normaal geld.

Audi A2

Er zijn twee voorbeelden van Audi waarvoor dit geldt. Een Audi TT van de eerste generatie kan je bijvoorbeeld nog voor oké geld scoren, al is een onverprutste met lage kilometers lastiger. De andere auto, die dit jaar ook nog eens precies 25 jaar oud is, is de Audi A2. Het merk uit Ingolstadt vierde dat al met de A25 Years, wat aantoonde dat de auto naar moderne maatstaven (maar dan elektrisch) nog best door de beugel kan.

Die kan je niet kopen, maar een Audi A2 occasion is nog wel een optie. Waarom was de A2 nou zo bijzonder? Grotendeels omdat het Audi’s invalshoek was voor een baanbrekende, superzuinige auto. Dit bereikte Audi door het ding te bouwen van aluminium voor een lager gewicht. Dat was nog niet gemeengoed voor ‘normale’ auto’s anno 2000. De proporties waren het midden tussen een hatchback en een kleine MPV, met een soort druppelvorm voor betere aerodynamica. De versie die het eco-gedeelte het meest pushte was de ‘3L’, die dankzij een 1.2 liter TDI met een heuse 61 pk het 3L-gedeelte waarmaakte. Dat stond namelijk voor het aantal liter dat je nodig hebt voor 100 km rijden (een verbruik van 1 op 33,3). Een 75 of 90 pk sterke 1.4 TDI was je andere dieseloptie en je had de keuze tussen een 75 pk sterke 1.4 benzine of een heuse 110 pk sterke 1.6 FSI.

Met enige afstand de meeste exemplaren van de Audi A2 waren ‘gewoon’ de 1.4 zonder FSI, die met een verbruik van 1 op 17 ook prima was. Verder kende de Audi A2 een korte carrière. De auto overleefde het tot 2005, kreeg geen grondige facelift en ook geen opvolger. Sterker nog: Audi heeft de naam A2 nooit meer gebruikt voor een seriemodel. Het was een soort experiment. In absolute getallen een gefaalde, maar in het ontwikkelen van een cultstatus heeft de A2 de tand des tijds toch wel overleefd.

Duurste Audi A2 van Nederland

En het mooiste: zo duur zijn ze nou ook weer niet. De duurste Audi A2 van Nederland op Marktplaats is een prima maagdelijk exemplaar, al is het niks extreems. Het is de 75 pk sterke 1.4 benzine, in de kleur Azurblau en het is verder helemaal geen bijzonder editie zoals de Colour Storm. Nee, gewoon een doodnormale A2.

Al is een doodnormale A2 niet een doodnormale auto. Van buiten dan, van binnen mag je genieten van een nog niet zo heftig aangetast Audi-interieur van zijn periode. Veel onderdelen zijn niet uniek voor de A2, sterker nog: we zien veel spullen die je in een Golf IV ook kreeg. Geeft niet, je mag al lang blij zijn dat de eeuwige vijand van VAG uit deze periode, afbladderende plastic knopjes, je bespaard blijft.

Kopen

En waarom? Omdat de duurste Audi A2 van Nederland nog maar 124.000 kilometer achter de kiezen heeft. Dat is uitzonderlijk laag voor een A2, de meeste zijn echte kilometervreters (de meeste diesels hebben 3 tot 5 ton achter de kiezen). Normaliter vliegen termen als ‘cult’, ’toekomstige klassieker’ en ‘verzamelaarsobject’ je om de oren bij de duurste varianten van bijzondere auto’s, maar dat valt bij deze A2 mee.

En zo mag je dit hele pretpakket meenemen voor 6.900 euro. Oké, niet niks voor een 25 jaar oude Audi hatchback, maar dan zit je wel vooraan wanneer dit een echte klassieker wordt. Want de A2 heeft dat in zich, die durven we wel aan. En jij kan het ook aandurven door deze frisse doch duurste Audi A2 mee te nemen op Marktplaats.