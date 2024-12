Dit jaar stond er veel meer file buiten de spits

In het eerste half jaar van 2024 stonden er minder files, maar helaas: het tweede half jaar heeft alles weer verpest.

Eerder dit jaar was er zowaar positief nieuws te melden over files. Uit de cijfers van de ANWB bleek dat we in het eerste half jaar van 2024 mínder in de file stonden. Dat was verrassend, want de files nemen normaalgesproken alleen maar toe. Als er niet een of andere pandemie uitbreekt.

Inmiddels heeft de ANWB ook de cijfers van het hele jaar (op een paar dagen na dan) en wat blijkt? De files zijn toch gewoon weer toegenomen, ondanks de lichte daling in het eerste half jaar. De zogenaamde filezwaarte (lengte maal duur file) nam toe met 8%. De ANWB had overigens al voorspelt dat de daling niet door zou zetten, dus het komt niet helemaal als een verrassing.

Vooral overdag stonden er flink meer file dan vorig jaar, namelijk 18% meer. Op woensdag en donderdag overdag nam de filezwaarte zelfs toe met respectievelijk 40% en 25%. Tijdens de spitsuren was de stijging minder dramatisch: de drukte in de spits nam toe met 6%.

Top 10 trajecten met de meeste files

De ANWB maakt ook nog bekend waar nu precies de meeste files stonden in 2024. Dat waren de volgende 10 trajecten:

A27 Utrecht -> Breda (Lexmond – Werkendam) A4 Den Haag -> Rotterdam (Den Haag-Zuid – Ketheltunnel) A2 Den Bosch -> Utrecht (Knooppunt Empel – Kerkdriel) A58 Eindhoven -> Breda (Tilburg-Reeshof – Bavel) A15 Rotterdam -> Gorinchem (Hendrik-Ido-Ambacht – Sliedrecht) A58 Breda -> Eindhoven (Moergestel – Oirschot) A2 Utrecht -> Den Bosch (Culemborg – Zaltbommel) A1 Apeldoorn -> Amsterdam (Voorthuizen – knooppunt Hoevelaken) A50 Arnhem -> Eindhoven (Knp. Valburg – knooppunt Bankhoef) A20 Gouda -> Hoek van Holland (Capelle a/d IJssel – knooppunt Terbregseplein)

En, tot slot ook nog de N-wegen met de meest files:

N247 Amsterdam -> Hoorn bij Broek in Waterland N57 Rotterdam -> Middelburg aansluiting A15 – Hellevoetsluis N50 Emmeloord -> Zwolle bij Kampen-Zuid N50 Zwolle -> Emmeloord bij Kampen N233 Kesteren -> Veenendaal bij Rhenen N214 Papendrecht -> Leerdam kruising Ottoland- aansluiting N216 N242 Alkmaar -> Middenmeer bij Alkmaar N219 Rotterdam -> Capelle a/d IJssel bij Zevenhuizen N35 Zwolle -> Almelo bij Heino N247 Hoorn -> Amsterdam bij Broek in Waterland

Bron: ANWB

Foto: BMW-combo in de file, gespot door @nicksnut