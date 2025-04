Personalisatie voor je Porsche gaat nu wel héél ver

Enkel bijzondere kleuren voor je carrosserie kunnen kiezen is zóóó 2024, aldus Porsche waar je nu extra keuzes hebt voor de Taycan.

Collega Nicolas vroeg het jullie gisteren nog: sommige kleurencombinaties moeten verboden worden, maar welke is het ergste? Je kan veel zeggen over de recente automarkt, maar dat er allerlei bijzondere keuzes worden gemaakt is zo klaar als een klontje. Sommige fabrikanten zijn wat terughoudender met specificaties, zo moet Ferrari het eens zijn met jouw kleurencombi voordat je deze mag bestellen (al komen er soms bizarre creaties door de ballotagecommissie). Andere merken doen alles wat je wil, zo lang je portemonnee maar goed genoeg gevuld is.

Personalisatie

Meestal komt Porsches Sonderwunsch-divisie daaraan te pas, als sterveling die loopt te pielen met een configurator kom je niet veel verder dan een visualisatie van de PTS-kleuren. Nu komen die bijzondere configuraties toch ietsje dichter bij dankzij een set nieuwe velgen voor de Porsche Taycan. Tenminste, de velgen zijn niet nieuw. De standaard dunne dubbele vijfspaaks velgen van de Taycan zijn verkrijgbaar met verschillende aerodynamische deksels tussen de spaken voor minder luchtweerstand. Daar is nu een nieuwe set voor.

Aero Blades

Allemaal redelijk gesneden koek en het maakt de velgen van de Porsche Taycan weer ietsje interessanter, Jalopnik meent er zelfs een vleugje Turbo Twist van de 993 en 996 in te herkennen. Wij iets minder sterk, maar goed: we snappen hem wel. Net als de andere Aero Blades kan je kiezen voor verschillende kleuren, waaronder goud en meegespoten met de carrosseriekleur. Dat kon al een tijdje, maar vraag jezelf eens af wanneer je voor het laatst een knalgroene Taycan met even groene velgen hebt gezien.

Nu komt hetgeen waar Porsche gek doet qua personalisatie: je kan nu voor de nieuwe velgen een reeks kleuren kiezen die compleet los staan van de carrosseriekleur. Het zijn dezelfde kleuren die je kan kiezen voor de carrosserie, maar je mag ze combineren. Dus ja: rood met paars is mogelijk. En ook voor jouw ogen in de configurator.

Zo wordt de kans op een Taycan spotten met een bizarre kleurencombinatie wel groter, al moet de koper 4.072 euro dokken voor de velgen en daarna nog eens 1.274 voor een ander kleurtje. Gezien de gekke combinaties die je kan maken is het maar de vraag of 5.300 euro voor deze velgen de moeite waard is. Aanbieden kan natuurlijk altijd.