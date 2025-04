Volvo EX30 is vanaf nu ook made in Europe!

Made in Belgium, om precies te zijn.

De bestverkochte Chinese auto in Nederland is natuurlijk de Volvo EX30. Vorig jaar stond deze op nummertje drie van de bestverkochte auto’s. Dat deze auto ontwikkeld is in China en daar ook gebouwd wordt weerhoudt mensen er zeker niet van om er eentje te kopen.

Vanaf nu is deze auto echter ook ‘made in Europe’. Dit was van begin af aan al het plan, maar de Europese productie zou pas later op gang komen. Nu is het dan zover: in het Belgische Gent zijn de eerste Volvo EX30’s van de band gerold.

Voor onze zuiderburen is dit in ieder geval een mooie ontwikkeling. Volvo heeft de afgelopen 200 miljoen in de fabriek gepompt om de productie van de EX30 mogelijk te maken. Bovendien komen er zo’n 350 banen bij in Gent. Naast de EX30 worden er ook de elektrische EX40 en EC40 gebouwd en hybride XC40’s en V60’s.

Op deze manier kan Volvo natuurlijk mooi de importheffingen van de EU ontlopen, al was deze beslissing gemaakt voordat deze ingevoerd werden. Maar waarschijnlijk zag Volvo de bui al hangen.

Overigens is de populariteit van de EX30 alweer wat afgenomen in Nederland. Op dit moment is vooral de Kia EV3 heel erg hot. Die stond afgelopen maand met stip op 1, terwijl de EX30 niet meer in de top 5 stond. Maar wellicht kan de move naar Europa de EX30 weer een boost geven.