Kleine elektrische cabrio gaat toch niet door

Er zou eindelijk een leuke en betaalbare cabrio komen met EV-aandrijving, maar MINI trekt zich terug.

Nu de techniek achter EV’s redelijk gemeengoed is, kan elk automerk weer eens kijken naar wat meer niche-achtige auto’s. Hoe moeilijk kan het bijvoorbeeld zijn om een cabrio te bouwen? Moeilijk, zo blijkt. Er zijn weinig tot geen dakloze cabriolets te vinden heden ten dage. MINI probeerde het. Met de nadruk op probeerde.

MINI Cooper SE Convertible

Wat het bijvoorbeeld al vreemd maakte is dat onze bloedeigen Wouter en Martijn het ding vóór productie al tegenkwamen. Gewoon, op onze Maasvlakte, daar was MINI aan het testen en vonden ze het niet nodig om de auto in te pakken. Dat lijkt de trend te zijn voor die auto, want MINI onthulde de auto volledig en bouwde er maar 999 van en dat had een (te) hoog prijskaartje. Een bizarre keuze, maar wellicht bewijst het dat de wereld nog niet klaar is voor een elektrische cabrio.

MINI cancelt cabrio

Zie de MINI Cooper SE Convertible dan ook maar als een voorproefje, een beetje zoals de Hatchback-versie dat ook was. Die mondde uit in de huidige Cooper Electric. Alleen daar blijft het helaas ook bij. Bronnen binnen bij MINI bevestigen tegenover BMWBlog dat het project voor een MINI Cabrio Electric, onder de codenaam J03, gecanceld is. Er komt dus geen nieuwe elektrische MINI Cabrio.

Maximaliseren

De reden daarvoor is, zoals eerder aangegeven, MINI moet toch nog even op de besparingstour. Concurrentie uit bijvoorbeeld China zorgt ervoor dat de productie overhevelen naar het Verenigd Koninkrijk te duur is. Zo ligt bijvoorbeeld ook de productie van de driedeurs en de Aceman tijdelijk op zijn gat.

Toch open MINI rijden? Dat kan, alleen niet elektrisch. MINI heeft de oude F57 cabriolet gefacelift en in productie gehouden als de ‘nieuwe’ MINI Convertible (F67). Naast de hagelnieuwe elektrische Cooper is er namelijk ook een doorontwikkelde versie van de oude. Helaas komt de kleine elektrische cabrio dus nog niet.