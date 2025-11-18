Deze Marktplaats-occasion is €150.000 goedkoper geworden

Doe er je voordeel mee!
Een V12 met een Italiaans design. Dat moet wel een Ferrari of een Lambo zijn, toch? Mis! We gaan het vandaag weer eens hebben over de Aston Martin Vanquish Zagato. Er staat namelijk een exemplaar te koop op Marktplaats.
Dat is niet de eerste keer. Sterker nog: drie jaar geleden schreven we over ditzelfde exemplaar, die een hele tijd te koop heeft gestaan. Nu wordt de auto aangeboden door een andere aanbieder.
We hebben goed nieuws: sinds ons artikel uit 2022 is de auto een stuk goedkoper geworden. Destijds werd de Zagato aangeboden voor €649.900, nu wordt er nog maar €499.500 voor gevraagd. Dat is ruim anderhalve ton minder!
Terwijl de Vanquish Zagato toch echt een collector’s item is. Er zijn in totaal 325 exemplaren gebouwd, verdeeld over vier carrosserievarianten: de coupé, de Volante, de Shooting Brake en de Speedster. Van de Volante zijn er maar 99 gemaakt.
Helaas blijken gelimiteerde Aston Martin’s toch niet zo waardevast te zijn als je zou hopen. En misschien valt de kleurstelling van dit exemplaar niet in de smaak, dat kan ook meespelen. Doorgaans houden ze in het Midden-Oosten meer van wit met rood dan in Europa, maar ondergetekende vindt het wel gaaf.
Zagato heeft alleen de carrosserie en het interieur aangepast, de V12 is verder standaard. Dat wil zeggen: gelijk aan de 603 pk sterke Vanquish S. De Vanquish Zagato is dus wel iets krachtiger dan de reguliere Vanquish, die 573 pk levert.
Mocht je interesse hebben: de auto staat nu dus opnieuw op Marktplaats, met 10.128 kilometer op de teller en een fikse korting. We zouden zeggen: sla je slag!
Reacties
kniesoor zegt
De kleurencombo helpt de oto wat mij betreft om zeep, vind het (voor deze wagen) afgrijselijk lelijk. Daarbij vind ik een DBS Superleggera een aantrekkelijker model dan zo’n Vanquish Zagato.
rockefellar zegt
Inderdaad. Eeuwig zonde.
Krijg er een hoog Bassie en Adriaan gevoel bij.
potver7 zegt
Dat interieur is wel heel erg …. ehh …. rood. Niet vreemd dat het daarmee wat meer moeite kost om een liefhebber te vinden.
lecomte zegt
Ruim anderhalve ton minder? € 150.400 vind ik niet ruim maar een klein beetje meer dan 150K.
Met een bordeauxrood interieur was het een stuk beter geweest. Ik wacht wel tot deze ruim een ton kost.
R zegt
Waarom verliezen Aston’s altijd zoveel waarde? Het zijn toch wel vaak de mooiste auto’s qua design – en met de naam AM is ook niets mis. Fijn voor de tweede / derde hands koper, niet zo fijn voor 1ste eigenaar.
ponnie zegt
Ik vind wit rood toch wel een toffe combo en ben niet de enige want bij sommige auto’s is wit/rood een van de meest gewilde specs.