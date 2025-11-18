Deze Marktplaats-occasion is €150.000 goedkoper geworden

Doe er je voordeel mee!

Een V12 met een Italiaans design. Dat moet wel een Ferrari of een Lambo zijn, toch? Mis! We gaan het vandaag weer eens hebben over de Aston Martin Vanquish Zagato. Er staat namelijk een exemplaar te koop op Marktplaats.

Dat is niet de eerste keer. Sterker nog: drie jaar geleden schreven we over ditzelfde exemplaar, die een hele tijd te koop heeft gestaan. Nu wordt de auto aangeboden door een andere aanbieder.

We hebben goed nieuws: sinds ons artikel uit 2022 is de auto een stuk goedkoper geworden. Destijds werd de Zagato aangeboden voor €649.900, nu wordt er nog maar €499.500 voor gevraagd. Dat is ruim anderhalve ton minder!

Terwijl de Vanquish Zagato toch echt een collector’s item is. Er zijn in totaal 325 exemplaren gebouwd, verdeeld over vier carrosserievarianten: de coupé, de Volante, de Shooting Brake en de Speedster. Van de Volante zijn er maar 99 gemaakt.

Helaas blijken gelimiteerde Aston Martin’s toch niet zo waardevast te zijn als je zou hopen. En misschien valt de kleurstelling van dit exemplaar niet in de smaak, dat kan ook meespelen. Doorgaans houden ze in het Midden-Oosten meer van wit met rood dan in Europa, maar ondergetekende vindt het wel gaaf.

Zagato heeft alleen de carrosserie en het interieur aangepast, de V12 is verder standaard. Dat wil zeggen: gelijk aan de 603 pk sterke Vanquish S. De Vanquish Zagato is dus wel iets krachtiger dan de reguliere Vanquish, die 573 pk levert.

Mocht je interesse hebben: de auto staat nu dus opnieuw op Marktplaats, met 10.128 kilometer op de teller en een fikse korting. We zouden zeggen: sla je slag!