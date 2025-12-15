Maserati sloopt viercilinder uit instapmodel

In bepaalde markten sneuvelt de kleine motor in de Maserati Grecale, de V6 regeert.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zelf ben ik groot fan van grote motoren. Dat is in Nederland een beetje lastig allemaal dankzij de BPM. Maar het gevoel van koppel, rust en het geluid van een motor met wat slagvolume is toch errrrug prettig. Wat dat betreft voelde een viercilinder in een Maserati Grecale toch altijd wat.. minimaal. Prima voor een Audi A3, maar een Maserati?

Gelukkig grijpt het merk in. Voor modeljaar 2026 verdwijnt de viercilinder uit de Maserati Grecale en maakt plaats voor de V6. Ja, echt. Vooralsnog berichten Amerikaanse media over deze vernieuwing. Het is niet bekend of het Italiaanse merk bij ons in Europa dezelfde keuze maakt. In zowel de Amerikaanse als de Europese configurator staat de viercilinder nog aangeboden.

De instap-Grecale Modena betrof een 2.0-liter viercilinder met mild-hybrid ondersteuning. Technisch prima, maar emotioneel gezien toch een beetje karig voor een merk dat zijn reputatie heeft gebouwd op zes- en achtcilinders met het nodige theater.

Instapper krijgt V6 uit MC20 met 385 pk

Voor in elk geval de Amerikaanse markt is de bekende 3.0-liter Nettuno twin-turbo V6 de nieuwe instapper in de Grecale. We kennen deze motor onder meer uit de MC20. In de Grecale Modena is hij wel wat teruggeschroefd: 385 pk, om precies te zijn. Dat is minder dan de 530 pk die de Trofeo-versie krijgt, maar alsnog een flinke upgrade ten opzichte van de oude viercilinder, die bleef steken op maximaal 325 pk.

De Grecale Modena knalt in vijf tellen naar de 100 km/u, mede dankzij een achttraps ZF-automaat en standaard vierwielaandrijving. Niet waanzinnig snel, maar vlot genoeg voor een daily.

Eerlijk is eerlijk. De Nettuno V6 is niet het allerbeste wat ooit in Modena is geschroefd. Het motorblok klinkt een beetje als een opgefokte driecilinder. Mocht Maserati in Europa het instapmodel van de Grecale ook standaard met de V6 gaan leveren, dan wordt hij wel flink duurder in Nederland. De BPM is immers genadeloos hard voor een grotere motor die nu eenmaal meer uitstoot.