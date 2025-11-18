Video: 206 GTI racer gesloopt tijdens Junkyardrace XX Assen

In deze video nemen we je mee naar het TT-circuit van Assen..

waar het Autoblog mediateam opnieuw meedoet aan de legendarische Junkyardrace. Net als voorgaande jaren bestaat het team uit zes man, klaar om een dag lang alles uit hun oude Peugeot 206 te persen. De sfeer is top! Maar dan slaat het noodlot toe.

De 206 wordt binnengebracht door de rescue car. Het team ruikt direct dat er iets mis is..