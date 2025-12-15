Maak je eigen hardcore Temerario voordat Lambo het doet

Ben je meteen de eerste en kom je origineel voor de dag!

De aankondig van de komst van de De Lamborghini Temerario is alweer even geleden, maar inmiddels is het Italiaanse merk begonnen met de leveringen. Ook in Nederland staat er een mooie demo op gele platen bij een dealer. Het feest voor de tuners kan beginnen. Want je wil natuurlijk niet dezelfde Temerario als de buurman.

Hofleverancier van bodykits op een Lambo, 1016 Industries, neemt alvast een voorproefje met een kit voor de supercar met zijn 4.0-liter biturbo V8. Op termijn komen er natuurlijk hardcore varianten. De tuner sorteert alvast een paar jaar voor op deze ontwikkelingen door de instap-Lambo supercar te ‘verfraaien’.

Lamborghini Temerario 1016 Industries

Het moet wel je smaak zijn. De wielkasten worden flink uitgebouwd en krijgen panelen, met open ruimtes achter de voorwielen die mooi aansluiten op de bestaande luchtinlaten in de flanken. Ze hebben er wel werk van gemaakt. En als je niet beter zou weten zou je het ook kunnen aannemen dat Lamborghini zelf de Temerario heeft aangepast.

Aan de voorkant zien we nieuwe, rechtopstaande luchtinlaten naast de koplampen en een splitter die duidelijk geen rekening houdt met verkeersdrempels. Waardeloos in Nederland, gelukkig heb je een lift op zo’n supercar. Een bittere noodzaak. De achterkant werd voorzien van een vleugel zodat de Temerario net doet of ‘ie thuishoort op het circuit.

Ook de diffuser is niet ongemoeid gelaten. Die lijkt qua vormgeving geïnspireerd op de Huracán Tecnica. Als kers op de taart is er een carbon fiber snorkel bovenop, vergelijkbaar met wat 1016 eerder op de Revuelto liet zien, inclusief aangepaste motorafdekkingen.

De tuning is puur visueel. 1016 Industries heeft niets met de aandrijflijn gedaan en eerlijk gezegd is dat ook niet echt nodig. Drie elektromotoren en een verbrandingsmotor met twee turbo’s. Het is wel goed zo. De vraag is welke YouTuber de eerste gaat zijn met deze bodykit op zijn of haar Temerario. Let the games begin.