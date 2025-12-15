Documentaire over auto’s spotten op NPO 3

Kijk, onze hobby krijgt eindelijk de aandacht die het verdient.

Het ligt er een beetje aan wat je leeftijd is, maar het spotten van auto’s is toch iets waar inmiddels generaties autoliefhebbers mee opgroeien. Ondergetekende gebruikte nog zo’n kekke 1.3 megapixel camera van een Samsung om een BMW M5 E60 in 2005 te spotten, die toen net nieuw was. Verdorie alweer 20 jaar geleden. We worden oud..

Auto’s spotten als hobby

Spotten lijkt heter dan ooit. Natuurlijk dankzij smartphones en de populariteit op sociale media zoals TikTok en Instagram. Het is een onschuldige hobby en zeg nou zelf. Je hebt liever je kroost mooie bakken op de gevoelige plaat vastleggen dan dat ze Roblox spelen op de iPad, toch?

Het fenomeen krijgt nu ook aandacht op de mainstream televisie. De korte jeugddocumentaire Spottertjes is binnenkort op NPO 3 te zien is. De docu laat zien hoe die passie er anno nu uitziet door de ogen van een nieuwe generatie.

In Spottertjes volgen we Jan (13) en Kursat (14), twee vrienden die volledig gegrepen zijn door het spotten van dikke en vooral dure auto’s. Denk aan supercars, dikke SUV’s en alles waar een flink prijskaartje aan hangt. Hun missies leggen ze vast in korte, flitsende video’s die ze online gooien, in de hoop op views, likes en misschien zelfs een beetje erkenning. Hopelijk delen ze ook hun kiekjes op Autoblog Spots.

Maar zoals iedereen die wel eens iets online zet weet, komt zichtbaarheid niet alleen met applaus. De jongens krijgen regelmatig bakken kritiek en haatcomments over zich heen. “Zoek een leven”, “ga iets nuttigs doen”. De bekende toetsenbordhelden van het internet. Spottertjes zoomt precies daar op in: hoe blijf je trouw aan jezelf als anderen jouw passie belachelijk maken?

De documentaire ging eerder in première op Cinekid en viel daar al op. Spottertjes werd geselecteerd voor Beste Nederlandse Korte Jeugdfilm. Regisseur Geertje Hadderingh heeft de docu gemaakt. Hadderingh studeerde in 2023 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en liet met haar eerdere werk al zien dat ze oog heeft voor menselijke verhalen met een maatschappelijke tintje.

Spottertjes is tot stand gekomen binnen het ZappDoc Campus-traject, een initiatief van onder meer NPO, NPO Fonds en het Nederlands Filmfonds, gericht op het ontwikkelen van jong documentairetalent.

NPO 3 zal de documentaire op 21 december uitzenden op 19:20. Alle spotters verzamelen. Niet langs de weg, maar voor de televisie.

Gespot: BMW M3 door ecnerualcars via Autoblog Spots