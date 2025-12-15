Grote verschillen: het goedkoopste tankstation van Nederland

1 januari gaat de benzineprijs weer omhoog, eens kijken waar je nu nog het beste kunt tanken.

Tank je een beetje doordacht, dan kun je in Nederland nog altijd geld besparen ten opzichte van de adviesprijs. Maar wie zonder nadenken bij de eerste de beste pomp stopt, betaalt vaak onnodig de hoofdprijs. Uit een nieuwe analyse van MultiTankcard blijkt opnieuw hoe groot de prijsverschillen aan de pomp zijn. Die verschillen worden elk jaar alleen maar groter. Daarover bericht de Telegraaf.

Benzineprijs 2025

Wie in 2025 op zoek was naar de goedkoopste E10-benzine moest absoluut niet in de Randstad zijn of op de snelweg rijden. Niet zo gek, met -voor ons doen- lage benzineprijzen in Duitsland en België is het de grensstreek waar de goedkoopste peut te halen vlat.

De goedkoopste benzine scoor je in 2025 in Frederiksoord, Drenthe. Bij pompstation Kreuze kostte een liter E10 gemiddeld 1,7229 euro. Daarmee mag deze locatie zich met recht de winnaar noemen van de zogeheten ‘Slim Tanken Award’.

Dieselrijders moesten juist helemaal naar het andere uiterste van het land. In Sluis, Zeeland, was het bij Tamoil het goedkoopst om je dieselbeuker te vullen. De gemiddelde literprijs kwam daar uit op 1,5143 euro. Dat zijn bedragen waar je langs de snelweg alleen nog maar van kunt dromen.

De cijfers zijn gebaseerd op een analyse van meer dan 3.250 tankstations die zijn aangesloten bij MultiTankcard, waarbij per locatie minimaal 250 tankbeurten zijn meegenomen. Goedkoop tanken blijft vooral een regionaal feestje. Buiten de Randstad. In de provincies Drenthe en Overijssel moet je dan zijn. Maar goed. Inwoners van deze provincies halen massaal hun benzine over de grens natuurlijk, dat is relatief gezien om de hoek.

Van de tien goedkoopste tankstations van 2025 stonden er maar liefst zes in Steenwijk. Die Overijsselse plaats is uitgegroeid tot een waar slagveld van prijsvechters, want de concurrentie is moordend. Toch gaat de hoofdprijs naar Frederiksoord, waar pompstation Kreuze net dat beetje extra goedkoper was.

Dat goedkoop tanken in het noorden niet overal vanzelfsprekend is, blijkt op de Waddeneilanden. Hollum op Ameland was in 2025 de duurste plek van Nederland, met een gemiddelde E10-prijs van 2,3067 euro per liter. Minder logisch is het prijsniveau op sommige plekken op het vaste land. In plaatsen als Hooglanderveen, Midland en Oirlo tikte de prijs ook moeiteloos boven de 2,21 euro per liter aan. Nou, daar moet je dus niet zijn.

Gemiddeld waren tankstations buiten de snelweg in 2025 zo’n 19,7 cent per liter goedkoper dan snelwegpompen. Tanken langs de snelweg is jezelf beroven. Doe het vooral niet en hou die zuurverdiende euro’s lekker in je zak.

2026

De echte pijn volgt binnenkort. Per 1 januari 2026 wordt een deel van de tijdelijke accijnsverlaging teruggedraaid. Benzine wordt daardoor zo’n 5,5 cent per liter duurder, diesel 3,6 cent. Op een tankinhoud van 60 liter kost je dat toch weer een paar euro extra. Wie regelmatig tankt is op jaarbasis zo weer 100 euro duurder uit in vergelijking met dit jaar. Leuker kunnen ze het niet maken.