Deze Mercedes G-klasse is helemaal winterklaar

Het is weer tijd om de winterbanden er onder te doen. Of in het geval van deze G-klasse: de rupsbanden.

Met een Mercedes G-klasse moet je behoorlijk je best doen wil je vast komen te staan. De nieuwe Geländewagen is misschien niet meer het werkpaard wat het ooit was, maar het is nog steeds een hele capabele terreinwagen.

Toch zijn er onherbergzame oorden waar een gewone G-klasse tekort schiet. Tegen een besneeuwde berghelling kom je gewoon niet op met een normale auto. Dan zul je toch de skilift moeten pakken. Of je laat gewoon rupsbanden onder je G-klasse monteren, dat kan ook.

Op verzoek van een Zwiterse klant heeft de off-roadspecialist Delta 4×4 dit gedaan. Zij hebben een nieuwe G-klasse van rupsbanden voorzien, zodat deze auto niet meer te stoppen is. De klant wil hiermee ook in de winter bij zijn berghut op 3.000 meter hoogte in de Alpen kunnen komen.

Motorisch gezien is het een G 500. Met 610 Nm aan koppel moet je prima uit de voeten kunnen, al was de G 350d wellicht de betere optie. Die heeft maar 10 Nm minder, terwijl het maximale koppel al bij 1.200 toeren beschikbaar is.

Om ruimte te maken voor de rupsbanden is de G-klasse ook met 20 centimeter verhoogd. Volgens Delta zijn de rupsbanden in de zomer weer makkelijk om te wisselen voor normale banden. Wel zo handig.

Dit alles is uiteraard een stuk prijziger dan een setje winterbanden. De Zwitser is in totaal €139.000 (!) kwijt geweest voor deze conversie. De rupsbanden zelf kosten een halve ton (inclusief montage), het testen en typegoedkeuring kosten nog eens een halve ton en het verhogen kostte €19.000.

Het resterende bedrag ging naar de andere accessoires, zoals het bagagerek. Een G-klasse op rupsbanden laten zetten is dus een duur geintje, maar eerlijk is eerlijk: je zit ongetwijfeld een stuk beter dan in een skilift.