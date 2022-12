Opel gaat de coolste brommobiel ooit maken

We hopen stiekem wel dat deze Rocks-e harder kan dan 45 km/u.

Brommobielen vormen niet de meest opwindende categorie voertuigen. Ook de Citroën Ami en Opel Rocks-e niet, al zijn het wel sympathieke karretjes. Maar scheurijzers zijn het natuurlijk niet, alleen al vanwege de beperkte topsnelheid.

Opel laat nu een versie van de Rocks-e zien die potentieel wél een heel leuk scheurijzer is. Wat je ziet is de Opel Rocks e-xtreme. Dit is een Rocks-e die is omgetoverd tot een soort off-road buggy.

De auto is niet ontworpen door het designteam van Opel, maar door een student. Opel had namelijk een wedstrijd uitgeschreven waarbij designers in spé wat leuks moesten maken van de Rocks-e.

Deze Opel Rocks e-xtreme, ontworpen door Lukas Wenzhöfer, kwam als winnaar uit de bus. De runner-ups waren een raceversie van de Rocks-e en een versie met rupsbanden.

Het leuke is: het blijft niet bij renders. Opel gaat het ontwerp van Wenzhöfer namelijk realiteit maken. De Opel Rock e-xtreme gaat dus echt gebouwd worden. De oplage wordt wel heel beperkt, want het blijft bij een one-off.

Om de Rocks-e echt leuk te maken moet er natuurlijk ook nog wat gedaan worden aan het vermogen. 12 pk is namelijk toch wat magertjes voor een rallymonster. Of Opel nog wat gaat veranderen aan de aandrijflijn is niet bekend. Voor de geïnteresseerden: het hele bouwproces zal via social media te volgen zijn.