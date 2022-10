Kijk nou, ook de Mercedes B-klasse is vernieuwd

Wie A zegt moet ook B zeggen: naast de vernieuwde A-klasse is er ook meteen een vernieuwde B-klasse.

Er zijn blijkbaar nog maar heel weinig praktisch ingestelde autokopers, want de MPV is zo goed als uitgestorven en ook de stationwagen heeft aanzienlijk aan populariteit ingeboet. Dat zijn bij uitstek praktische auto’s zonder poespas.

Toch is de markt voor MPV’s nog niet helemaal verdwenen. Het geheim zit ‘m in het woord ‘premium’. Een premium MPV is blijkbaar nog wél te verkopen. Mercedes en BMW zijn zo’n beetje de enige merken die nog een MPV in hun gamma hebben. Dat zijn respectievelijk de 2 Serie Active Tourer en de B-klasse.

Mercedes is voorlopig nog niet van plan de B-klasse te schrappen. Das Haus presenteert vandaag namelijk naast een vernieuwde A-klasse ook een vernieuwde B-klasse. Voor de B-klasse komt deze facelift vrij vroeg, want de huidige generatie is er nog maar sinds 2019. De A-klasse was er al een jaar eerder.

Er is dan ook geen sprake van een ingrijpende facelift. Daar doet Mercedes trouwens überhaupt niet aan. Een ingrijpende facelift heet bij Mercedes gewoon een nieuwe generatie.

Om de verschillen te ontdekken moeten we even ons vergrootglas voor de dag halen. Één verschil is in ieder geval dat de (optionele) LED-koplampen een andere indeling hebben gekregen. Daarnaast zit er nu maar één horizontale spijl in de grille, in plaats van twee. Aan de achterkant zijn er standaard nieuwe LED-achterlichten. Dat was het wel.

In het interieur zijn er ook nog wat kleine wijzigingen. Zo heeft de B-klasse het nieuwe afgeplatte stuur, wat we kennen uit de andere Mercedes-modellen. Net als bij de A-klasse heeft de MBUX-bedieningsknop het veld moeten ruimen.

De keuze qua aandrijflijnen blijft hetzelfde. Die is dus nog steeds ruim te noemen, met een B 180, een B 200, een B 220 4Matic, een B 250 4Matic, een B 250 e, een B 180 d, een B 200 d en een B 220 d.

Er zijn wel nog wat kleine technische updates doorgevoerd. Alle benzine-uitvoeringen zijn nu mild hybrid. De B 250 e kan iets sneller laden: 11 kW met wisselstroom en 22 kW met gelijkstroom. Ook is de range een fractie groter, tot 77 km. Dat was voorheen maximaal 70 km.

Conclusie? Als je de huidige B-klasse hebt hoef je niet meteen naar de dealer te rennen om die in te ruilen. De updates zijn namelijk allemaal heel minimaal. Dat zullen we dan maar zien als een goed teken. Er was blijkbaar weinig ruimte voor verbetering.