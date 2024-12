Deze Nederlandse Ferrari gaat vele miljoenen opbrengen

Een unieke Ferrari uit Nederland wordt straks geveild in Parijs.

In privécollecties staan vele pareltje verborgen, die aan het publieke oog onttrokken worden. Gelukkig wisselen deze auto’s regelmatig van eigenaar via veilingen, waardoor ze toch weer even in het openbaar verschijnen. Zo duikt nu een unieke Ferrari op bij RM Sotheby’s, die gewoon in Nederland blijkt te staan.

Het betreft Ferrari’s tegenhanger van de Porsche 917: de 512 S. Deze auto verscheen in 1970 op het strijdtoneel. Zoals de naam verklapt werd deze aangedreven door een 5,0 liter V12, die 560 pk leverde. De Ferrari was lang niet zo succesvol als de 917, maar wist wel een overall vijfde plaats te scoren op Le Mans in 1970. Dat was met dít specifieke exemplaar. De auto werd ook nog gebruikt voor de legendarische Steve McQueen-film Le Mans.

In 1971 ontving deze 512 S een upgrade waarmee het een 512 M werd. De auto kreeg een nieuwe koets en een aangepaste motor, die nu 610 pk leverde. In deze hoedanigheid nam de auto wederom deel aan Le Mans, maar helaas werd de finish niet gehaald vanwege problemen met de bak. De auto zegevierde nog wel op Zandvoort, tijdens de Coupe Benelux.

In totaal zijn er slechts 25 Ferrari 512’s gemaakt, waarvan 15 omgebouwd zijn naar 512 M. En dit is het enige exemplaar dat origineel geel is. Oftewel: we praten hier over een unieke klassieke Ferrari, mét race pedigree.

Dat zijn natuurlijk ingrediënten voor een hele hoge opbrengst op de veiling. RM Sotheby’s verwacht dat de auto €9 miljoen tot €12 miljoen op gaat brengen. De veiling vindt 4 en 5 februari plaats in Parijs, dus dan gaan we zien wat deze Ferrari 512 M echt waard is.