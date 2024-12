Honda cancelt Christian Horner in eerbetoon aan Perez

Honda komt op de proppen met een eerbetoon aan Sergio Perez. Doch Christian Horner wordt uitgesloten van elke eer.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Sergio Perez rijdt volgend jaar niet meer voor Red Bull Racing. De Mexicaan krijgt een bom duiten mee en wordt opgevolgd door Liam Lawson. Die laatste zal hopen dat het Daniel Ricciardo-scenario zich nog een keer ontvouwt. ‘Man uit Oceanië komt zonder hoge verwachting naast viervoudig Red Bull kampioen te zitten en verslaat hem in zijn eerste jaar’. Iets zegt ons dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar wie weet, er zijn gekkere dingen gebeurd.

Voor Perez resteert (naast een zak geld) een bijrol bij Red Bull Racing. Of we de Mexicaan ooit nog terugzien in de koningsklasse is de vraag. Een zak geld meebrengen is niet meer wat het geweest is. En hoewel Perez pas 34 is, komt hij net als Vettel op die leeftijd, ook niet meer zo kwiek over als Alonso.

Honda komt in ieder geval vast met een ‘afscheidseerbetoon’. Perez won vijf GP’s met een Honda-tor en sleepte natuurlijk samen met Max ook twee constructeurs titels binnen. Al nam Max daarbij de zwaarste last op zijn schouder. Op de socials plaatst het Japanse merk een foto met daarop Checo, onze held Max en Koji Watanabe. Het bijschrift luidt als volgt:

Sinds 2021 heeft Pérez, samen met Red Bull en Honda, een enorme bijdrage geleverd aan talloze overwinningen en het behalen van titels. We zijn hem enorm dankbaar. Dank je wel, Checo

Opvallend is echter de uitsnede van de foto. Oplettende lezers herkenden namelijk al snel het origineel. Daar staan niet alleen Checo, Max en Koji op, maar ook Christian Horner. De Brit is echter vakkundig weggeveegd. Misschien is het gewoon toeval. Misschien is Honda boos omdat Horner met een medewerkster het bed in duikt. Of misschien in Honda boos omdat Christian met Ford in bed duikt. De echte reden hiervoor zal altijd een raadsel blijven, want het blijven mysterieuze Japanners. Waarvan akte.