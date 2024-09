Gaat de elektrische Ferrari nep V8-geluid krijgen?! [Video]

De elektrische Ferrari laat van zich horen en klinkt verdacht veel als een V8.

Een elektrische Ferrari is niet direct een auto waar we op zitten te wachten. Maar toch zijn we wel benieuwd waar de Italianen mee op de proppen komen. Ze zijn het aan hun naam verplicht om niet met een dertien-in-een-dozijn EV voor de dag te komen.

Ferrari had al verklapt dat ze zich willen onderscheiden met, jawel, geluid. En dan niet met nepgeluid. Uit een patentaanvraag blijkt namelijk dat Ferrari een systeem heeft bedacht waarmee het geluid van de elektromotoren akoestisch versterkt wordt. Het gaat dus om écht geluid.

We hadden al foto’s van het elektrische prototype waar Ferrari mee rondrijdt, maar nu hebben we ook bewegend beeld én geluid. Vooral dat laatste is interessant, want de auto zoeft niet zomaar geruisloos voorbij. Er is duidelijk motorgeluid waarneembaar, wat lijkt op een V8.

Je kunt je natuurlijk afvragen: als je een V8 hoort, is het dan wel een elektrisch prototype? De gele stickers verraden echter dat dit wel degelijk het geval is. En de uitlaten die je ziet zijn duidelijk nep. Ergo: het geluid wat je hoort is waarschijnlijk ook nep.

Over het uiterlijk kunnen we trouwens nog steeds geen conclusies trekken, want het betreft een mule. Ferrari is aan het knutselen geweest met de carrosserie van een Levante. Het definitieve ontwerp kan dus nog alle kanten op gaan. En het geluid misschien ook wel.

Video: Acriore

Foto: Wilco Blok