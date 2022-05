Deze Nissan Skyline GT-R R34 heeft het stuur aan de juiste kant

De Nissan Skyline GT-R R34 is natuurlijk een enorme bazenbak, maar hij heeft 1 probleem. Ze zijn alleen gebouwd met het stuur aan de verkeerde kant. Behalve deze!

Over legendarische auto’s gesproken. De Nissan Skyline GT-R R34 mag deze eretitel met verve dragen. Want het is inmiddels een legende geworden. Niet eens alleen vanwege zijn originele prestaties, maar meer door de onuitputtelijke manieren om hem sneller te maken.

Want in de basis was het niet meer dan een ‘lekker vlotte’ auto. Vanwege het Japanse herenakkoord leverde de auto niet meer dan 280 pk. Ok, dat deed hij dan wel aan de wielen en niet aan de krukas, maar toch. Daarmee ging hij alsnog in 4,8 seconden naar de 100 en liep hij 264, maar dat kon harder.

En dat wordt tot de dag van vandaag door velen met liefde gedaan. Er is er zelfs eentje die met naar verluidt 3400 pk de kwart mijl in 6,5 seconden aflegde en daarbij een snelheid van ruim 371 kilometer per uur haalde. Dat zijn nog eens waarden.

Maar ze hadden allemaal hetzelfde ‘probleem’. Het stuur zat rechts. En da’s niet zo fijn voor landen waar ze rechts rijden.

Maar er is in elk geval 1 Nissan Skyline GT-R R34 die dit probleem niet heeft. Een vlijtige eigenaar heeft het stuur namelijk vakkundig naar de juiste -lees linker- zijde overgeplaatst. En daar maakte hij zich niet met een Jantje van Leiden vanaf, nee, er is echt goed werk geleverd.

Alles werkt zoals het zou moeten werken en als je niet beter zou weten, zou je kunnen zeggen dat Nissan deze Skyline ooit zelf zo heeft geleverd. Maar da’s dus niet zo. De auto is recent verkocht en al leverde hij geen 409.000 euro op zoals deze met slechts 6 kilometer op de teller, hij ging toch weg voor 125.000 dollar.

Niet slecht voor een auto die een hat0r zou omschrijven als een hobbyprojectje.

Nu natuurlijk de vraag, zou jij hierin willen rijden, of zou je liever een ‘originele’ hebben met het stuur rechts? En waarom dan?

Laat het weten in de comments!

Met dank aan Hans voor de tip!